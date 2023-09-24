Ankara'da oğlunu avda kazara öldüren baba intihar etti Ankara Ayaş'ta babanın bir anlık dikkatsizliği, hem oğlunu hem kendisini hayattan kopardı. Göksel D. ava götürdüğü 10 yaşındaki oğlunu, tüfeğini kontrol ettiği sırada kazara vurarak öldürdü. Büyük acı yaşayan baba, aynı silahla intihar etti

Ankara'nın Ayaş ilçesinde, ava götürdüğü 10 yaşındaki oğlunu tüfeğini kontrol ettiği sırada, kazara vurarak ölümüne neden olan Göksel D, aynı silahla intihar etti.

Olay, dün öğlen saatlerinde Ayaş ilçesi Evci köyünde meydana geldi. Göksel D, köy civarlarında arkadaşlarıyla avlanmaya giderken oğlunu da beraberinde götürdü.

KAZARA OĞLUNU ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR ETTİ

Baba Göksel D, iddiaya göre, tüfeğini kontrol ettiği sırada kazara, yanında bulunan oğlunu vurdu. Oğlunun ölümüne neden olan baba, aynı silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi.

Baba ile oğlunun cansız bedeni, savcılık ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.