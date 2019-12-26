Meteoroloji genel müdürlüğünden gelen uyarı sonrası Ankara beyaza büründü. Kar yağışının devam edeceği ve etkisini göstereceği belli peki öğrencilerin merak ettiği konu Ankara'da okullar tatil mi sorusu oldu. Peki Ankara'da okullar tatil mi edildi. Ankara valiliği bu konu üzerinden açıklama yaptı mı?

Ankara'da okullar tatil mi edildi?

Meteoroloji genel müdürlüğünün Ankara için yaptığı uyarı sonrası Ankara'da kar etkisini gösterdi. Ankara valiliği okulların tatil edileceği konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı. Kar yağışının devam etmesi üzerine Ankara Valisi Vasip Şahin bir açıklamada bulunursa sizlerle paylaşacağız.