Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valisi Vasip Şahin açıkladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, kar yağışının azalması ve saat 24.00 itibarıyla yağışın durmasının beklenmesi dolayısıyla eğitime ara verilmeyeceğini bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır. Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup ; meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir.

Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır.

Servisler başta olmak üzere… — Vasip Şahin (@vasipsahin) February 19, 2025

ÇOCUKLAR KAR YAĞIŞININ KEYFİNİ ÇIKARDI

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Bazı yollarda kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama araçlarıyla kapanan yolları açmaya çalıştı.

Etimesgut’ta kar yağışını fırsata çeviren çocuklar kartopu oynayarak ve devasa kardan adam yaparak eğlendiler.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.