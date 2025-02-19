Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valisi Vasip Şahin açıkladı
Ankara'da binlerce çocuk yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini beklerken Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da okulların tatil olmayacağını bildirdi
Ankara Valisi Vasip Şahin, kar yağışının azalması ve saat 24.00 itibarıyla yağışın durmasının beklenmesi dolayısıyla eğitime ara verilmeyeceğini bildirdi.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır. Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.
ÇOCUKLAR KAR YAĞIŞININ KEYFİNİ ÇIKARDI
Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
Bazı yollarda kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama araçlarıyla kapanan yolları açmaya çalıştı.
Etimesgut’ta kar yağışını fırsata çeviren çocuklar kartopu oynayarak ve devasa kardan adam yaparak eğlendiler.
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