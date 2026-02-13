Canlı
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Ankara'da oyuncak tabancayla insanları korkutan 4 şüpheliye gözaltı! | Son dakika haberleri

        Ankara'da oyuncak tabancayla insanları korkutan 4 şüpheliye gözaltı!

        Ankara'da dün akşam saatlerinde 2 motosikletteki 4 kişi, ellerindeki oyuncak tabancalarla sokakta gezip insanlara bağırdı. Görüntülerin ardından harekete geçen emniyet güçleri şüphelileri gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 11:57 Güncelleme: 13.02.2026 - 11:57
        Oyuncak tabancalı korkuya 4 gözaltı!
        Ankara'da sokaktaki insanları oyuncak tabancayla korkutan ve görüntüleri sanal medyada paylaşılan motosikletli 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde, Çankaya ilçesindeki Bahçelievler semtinde meydana geldi. 2 motosikletteki 4 kişi, ellerindeki oyuncak tabancalarla sokakta gezip insanlara bağırdı.

        O anlara ait görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Polis ekipleri G.G., B.İ., B.A. ve E.Y. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında, 'Halk arasında korku ve panik yaratmak' suçundan adli işlem başlatıldığı ve işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

