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        Ankara'da teleferik süresiz olarak kapatıldı

        Başkent Ankara'da Yenimahalle-Şentepe arasında toplu taşıma hizmeti sunan teleferik sistemi, Mimarlar Odası'nın 2013'te açtığı dava sonucunda süresiz olarak kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 16:30 Güncelleme: 26.04.2024 - 16:30
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        Ankara'daki teleferik için karar
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        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) bağlı kuruluşu EGO Genel Müdürlüğü, Yenimahalle-Şentepe arasında toplu taşıma hizmeti sunan teleferik sisteminin Mimarlar Odası'nın 2013'te açtığı dava sonucunda süresiz olarak kapatıldığını bildirdi.

        Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Mimarlar Odası tarafından 2013'te Ankara Büyükşehir Belediyesine açılan dava sonuçlanmış olup mahkemenin 'imar planının iptaline' karar vermesi sebebiyle yeni bir düzenleme yapılana dek teleferik işletmemiz süresiz olarak kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ulaşım hizmetimiz, aynı güzergahta 271 numaralı hatta konulacak ek otobüs seferleri ile sürdürülecektir."

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        #ulaşım
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