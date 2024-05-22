Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda H.S.B., B.A. ve S.S.K. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edildi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Çankaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edilen adrese, bugün düzenlenen operasyon sonucunda, şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda; 2.2 kilogram kubar esrar, 120 kök kenevir, 85 litre sıvı gübre, 8 adet ışık kaynağı, 8 adet havalandırma filtresi, 4 adet iklimlendirme sistemi, 4 adet hava konnektörü ve 2 adet hassas terazisinin ele geçirildi.