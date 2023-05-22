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Haberler Gündem Trafik Ankara Denizli Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Ankara Denizli Arası Kaç Saat?
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Ankara Denizli arası kaç km?

İster iki farklı ülke olsun isterse aynı ülkenin sınırları içinde yer alan farklı iki şehir olsun; iki nokta arasında yapılacak olan yolculuklarda farklı ulaşım seçenekleri kullanılabilmektedir. Yapılan bu seyahatlerde hem harcanan zaman hem de gidilen mesafe, tercih edilen vasıtanın türüne göre değişkenlik göstermektedir. Peki Türkiye sınırları içinde Ankara’dan Denizli’ye gidecek olan biri için Ankara Denizli arası kaç km? Ankara Denizli arası kaç saat? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Ankara Denizli Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Ankara Denizli Arası Kaç Saat?
HABERTURK.COM

Günümüzde havayolu, karayolu ve denizyolu olmak üzere 3 farklı ulaşım şekli, iki ayrı noktayı birbirine bağlamak için kullanılmaktadır. Peki, Denizli Ankara arası arabayla, otobüsle ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar…

Ankara Denizli Arası Kaç Km?

Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olan Ankara ile Ege Bölgesi şehirlerinden olan Denizli arasında yapılacak olan bir seyahatte, tercih edilen vasıtanın türüne bağlı olarak alınacak mesafe değişebilmektedir. Bu iki şehir arasında hususi bir araçla yapılan yolculuk 476 kilometreden meydana gelirken; bu mesafe şehirlerarası bir otobüsle 480 kilometredir. İki şehir arasında en kısa mesafe ise uçak yolculukları için geçerlidir. Bu iki şehir arasında uçakla yapılan bir yolculukta kat edilen uçuş mesafesi 403 kilometredir.

Ankara Denizli Arası Kaç Saat?

Tıpkı alınacak mesafede olduğu gibi bu iki şehir arasında yapılan yolculukta harcanan zaman da seçilen ulaşım şekline göre farklılık göstermektedir. Ankara ile Denizli arasında kişiye özel bir araçla yapılan bir seyahat yaklaşık olarak 5 saat 30 dakika sürerken; bu süre, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle 6 saat 30 dakikayı bulabilmektedir. İki şehir arasında en hızlı ulaşım biçimi ise tahmin edileceği üzere havayoludur. Ankara ile Denizli arasındaki bir uçuşun yaklaşık süresi 1 saat civarındadır.

Denizli Ankara Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

İki şehir arasındaki yolculuğun süresi tercih edilen karayoluna göre değişebilmektedir. Denizli ile Ankara arasındaki seyahatte D320 karayolu kullanılması halinde yolculuk, 5 saat 33 dakika; Afyon – Denizli karayolu kullanılması durumda ise yaklaşık olarak 5 saat 36 dakika sürmektedir.

Denizli Ankara Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Denizli ile Ankara arasında şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs seferi yaklaşık olarak 6 saat 38 dakika sürmektedir. 6 saati aşan bu yolculuk süresine, seyahat esnasında verilen molalar da dahil edilmiştir.

Denizli Ankara Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Denizli Ankara arası yapılan uçak yolculukları yaklaşık olarak 1 saat sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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