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Uzman isimden şaşırtan açıklama: Ankara, İstanbul'dan daha az tehlikeli değil!

Ankara deprem risk haritası, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından araştırılmaya başlandı. Deprem risk haritasına göre 3. ve 4. derece deprem bölgesinde bulunan Ankara'nın bazı ilçeleri birinci derece riskli bölgede yer alıyor. İşte 2023 Ankara deprem risk haritası ile riskli ilçeler...

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  • ANKARA DEPREM RİSK HARİTASI 2023 | Uzman isimden şaşırtan açıklama: Ankara, İstanbul'dan daha az tehlikeli değil! Ankara'dan fay hattı geçiyor mu, deprem riski olan ilçeler hangileri?

    MTA diri fay haritası ile Ankara deprem risk haritası, Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından gündeme geldi. birinci, ikinci ve üçüncü derece deprem riski olan bölgeler açıklanırken gözler Ankara deprem risk haritasına çevrildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan göç hareketliliğine dikkat çeken Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Türkiye'de deprem tehlikesi olmayan santimetrekare yok. Türkiye'nin tamamı yüksek deprem tehlikesi altında. Ankara, İstanbul'dan daha az tehlikeli değil." ifadelerini kullandı. İşte 2023 Ankara deprem risk haritası...
  • ANKARA DEPREM RİSK HARİTASI 2023 | Uzman isimden şaşırtan açıklama: Ankara, İstanbul'dan daha az tehlikeli değil! Ankara'dan fay hattı geçiyor mu, deprem riski olan ilçeler hangileri?

    "TÜRKİYE'NİN HER TARAFI BİRBİRİNDEN TEHLİKELİ"

    Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından özellikle İstanbul'da 'deprem göçü' yaşandığını söyledi. Türkiye’nin tamamının deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Pampal, "Türkiye'de deprem tehlikesi olmayan santimetrekare yok. Türkiye'nin tamamı, yüksek deprem tehlikesi altında. Son zamanlarda gündeme sık gelen İstanbul, İzmir, diğer yerler konuşulunca insanlar; kaygılanıyor, göçe hevesleniyor. Türkiye’de nereye giderseniz gidin yüksek deprem tehlikesi ile karşı karşıya kalacaksınız. Haritaya bakıp 'Burası daha az koyu' diyerek, göç etme kararı almasınlar. Türkiye'de sarı, beyaz yer yok; bunu yıllardır konuşuyor, bilimsel platformlarda dile getiriyoruz. Türkiye’nin her tarafı birbirinden tehlikeli" diye konuştu.
  • ANKARA DEPREM RİSK HARİTASI 2023 | Uzman isimden şaşırtan açıklama: Ankara, İstanbul'dan daha az tehlikeli değil! Ankara'dan fay hattı geçiyor mu, deprem riski olan ilçeler hangileri?

    "ÜLKE ÖRÜMCEK AĞI GİBİ FAYLARLA ÖRÜLMÜŞ"

    Prof. Dr. Pampal, dünyada en büyük yıkıcı depremlerin gizli faylarda olduğuna vurgu yaparak, "Türkiye oralardan daha az tehlikeli değil, Türkiye daha çok tehlikeli. Türkiye levha sınırlarında. Belirlenmiş 500’ün üzerinde aktif fay var, belirlenememiş olanlar da vardır. Maden Tetkik ve Arama (MTA) diri fay haritasını 2010’lu yıllardan sonra yeniledi, diri faylar 2 katına çıktı. MTA, hiç şüpheniz olmasın ki bu son diri fay haritasını önümüzdeki dönemlerde yenileyecek, belki bu diri fayları 800-900’a çıkacak. Ülke örümcek ağı gibi her tarafı aktif faylar ile kırılmış, kesilmiş, örülmüş durumdadır. Bu fayların üzerine de alüvyon ovalar gelmiş, fayları gizlemiştir. Şehirlerimiz de altında aktif faylar olan alüvyon ovaların üzerine kurulmuştur. Bu, tehlikenin katmerli olduğunu gösterir" dedi.
  • ANKARA DEPREM RİSK HARİTASI 2023 | Uzman isimden şaşırtan açıklama: Ankara, İstanbul'dan daha az tehlikeli değil! Ankara'dan fay hattı geçiyor mu, deprem riski olan ilçeler hangileri?

    "ANKARA İSTANBUL'DAN DAHA AZ TEHLİKELİ DEĞİL"

     

    Prof. Dr. Pampal, Ankara ve bölgesinin de deprem riski açısından önemli olduğunu kaydederek, "Ankara, İstanbul’dan daha az tehlikeli değildir. Ankara’ya 30 yıl emek verdik; çalıştaylar yaptık, bildiriler sunduk. Ankara’nın deprem tehlikesi Türkiye’nin diğer bölgelerinden daha az değil İstanbul’dan, İzmir’den daha az değil. Ankara’nın 50 kilometreye kadar yakın çevresinde yıkıcı deprem yaratma potansiyeli olan faylar var. Tuz Gölü fay hattı, Haymana üzerinden Ankara’ya geliyor; 7’den büyük deprem yaratma potansiyeli var. Son günlerde gündeme geldi Yapracık fayı. Bunlar aktif faylar, çok sayıda var" ifadelerini kullandı.
  • ANKARA DEPREM RİSK HARİTASI 2023 | Uzman isimden şaşırtan açıklama: Ankara, İstanbul'dan daha az tehlikeli değil! Ankara'dan fay hattı geçiyor mu, deprem riski olan ilçeler hangileri?

    ANKARA'DAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

    Ankara 3. ve 4. deprem bölgesi olarak görülse de asla risk yok denilemez. Ankara fay hattı şehrin altından geçmiyor olsa da, Ankara'nın sınır ilçelerinin bir çoğunun altında fay hattı bulunuyor. 
  • ANKARA DEPREM RİSK HARİTASI 2023 | Uzman isimden şaşırtan açıklama: Ankara, İstanbul'dan daha az tehlikeli değil! Ankara'dan fay hattı geçiyor mu, deprem riski olan ilçeler hangileri?

    Bunun yanında 1. derece deprem bölgesi olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, güneydoğusunda Kırşehir Keskin Fay Hattı ve Haymana bölgesinde ise Bala'nın altındaki küçük fay hatları bulunuyor. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman Ankara'da deprem açısından risk barındırıyor.
  • ANKARA DEPREM RİSK HARİTASI 2023 | Uzman isimden şaşırtan açıklama: Ankara, İstanbul'dan daha az tehlikeli değil! Ankara'dan fay hattı geçiyor mu, deprem riski olan ilçeler hangileri?

    ANKARA'DA DEPREM RİSKİ BULUNAN İLÇELER

    Ankara'nın en riskli bölgelerinin başında Demetevler geliyor. Sonrasında Çamlıdere, Kazan ve Kızılcahamam risk içeren ilçeler arasında yer alıyor.
  • ANKARA DEPREM RİSK HARİTASI 2023 | Uzman isimden şaşırtan açıklama: Ankara, İstanbul'dan daha az tehlikeli değil! Ankara'dan fay hattı geçiyor mu, deprem riski olan ilçeler hangileri?

    ANKARA DEPREM RAPORU

    Ankara ve bağlı yerleşkeler, Kuzey Anadolu Fay Sistemi gibi çok aktif (yıkıcı deprem yinelenme aralığı (250-300 yıl) ve plaka sınırı niteliğinde bir deprem kaynağı ile Çeltikçi, Ayaş, İnönü-Eskişehir, Tuzgölü, Seyfe, Salanda, Kesikköprü, Küredağ, Balaban ve Afşar fay kuşakları gibi aktif fakat yinelenme aralığı oldukça uzun (birkaç bin yıl) fakat yıkıcı deprem üreten fay ve fay sistemlerinin dolaylı deprem tehlikesine açıktır. Bu nedenle: (1) Özelde Ankara bölgesinde, genelde ise bir deprem ülkesi olan tüm Türkiye’de ilk ve orta öğretim programlarına, doğal afetler ve deprem konusunda zorunlu ders ya da dersler konularak toplum bireyleri eğitilmeli ve insanlar doğal afetler konusunda bilinçlendirilmelidir.
  • ANKARA DEPREM RİSK HARİTASI 2023 | Uzman isimden şaşırtan açıklama: Ankara, İstanbul'dan daha az tehlikeli değil! Ankara'dan fay hattı geçiyor mu, deprem riski olan ilçeler hangileri?

    Özellikle kırsal kesimde taş ve kerpiç yığma yapılaşmaya son verilirken, modern yapılaşma ve yerleşimde zemin koşulları ve deprem kaynakları dikkate alınmalı ve konu ile ilgili deprem yönetmeliğine kesinlikle uyulmalıdır. 
  • ANKARA DEPREM RİSK HARİTASI 2023 | Uzman isimden şaşırtan açıklama: Ankara, İstanbul'dan daha az tehlikeli değil! Ankara'dan fay hattı geçiyor mu, deprem riski olan ilçeler hangileri?

    Birinci ve ikinci derece deprem kuşaklarında yer alan yerleşim alanlarından başlanarak, bu alanların deprem tehlike ve riskleri belirlenmeli ve deprem tehlikesi yüksek yerlerde mevcut yapıların yerinde yeni yapıların yapılması yasaklanmalı ve  yerleşim alanlarının gelişim yönleri ile imara açılacak yeni yerleşim alanlarının seçiminde, o yöre için saptanmış olan deprem tehlikesi ve riski baz alınmalıdır. 

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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