Ankara Gölbaşı ve Yenimahalle Belediye Başkanı kim oldu? 2024 31 Mart Yerel Seçim sonuçları!

GÖLBAŞI VE YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLARI BELLİ OLDU!

Başkent Ankara, 31 Mart’ta sandığa giderek yeni belediye başkanını seçti. Sandıkların açılmasıyla beraber kesin olmayan sonuçlara göre Ankara ilçelerinden Gölbaşı ve Yenimahalle’nin belediye başkanları belli oldu!

Ankara’da açılan sandık oranı yüzde 99,9’a ulaştı. Kesin olmayan sonuçlara göre Gölbaşı Belediye Başkanı CHP adayı Yakup Odabaşı olurken Yenimahalle Belediye Başkanı da CHP adayı Fethi Yaşar oldu.

GÖLBAŞI CANLI SEÇİM SONUÇLARI

YENİMAHALLE CANLI SEÇİM SONUÇLARI

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