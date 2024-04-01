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        Haberler Gündem Ankara Gölbaşı ve Yenimahalle Belediye Başkanı kim oldu? 2024 31 Mart Yerel Seçim sonuçları!

        Ankara Gölbaşı ve Yenimahalle Belediye Başkanı kim oldu? 2024 31 Mart Yerel Seçim sonuçları!

        Başkent Ankara'da Gölbaşı ve Yenimahalle için seçim sonuçları sonunda belli oldu! 31 Mart Yerel Seçimleri ile Türkiye bir kez daha sandık başına gitti ve vatandaşlık görevini gerçekleştirdi. Saatler süren oy verme işleminin ardından saat 17:00 itibariyle yurt genelinde tüm sandıklar kapandı. Oyların sayımının da bitişiyle beraber gözler "Gölbaşı ve Yenimahalle Belediye Başkanı kim oldu?" sorusunun cevabına çevrildi. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre Gölbaşı ve Yenimahalle ilçeleri için başkanlık sonuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 11:21 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:21
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        Aylardır beklenen 31 Mart Yerel Seçimleri nihayet gerçekleşti. Vatandaşlık görevini yerine getirenler seçim sonuçları için heyecanlı bekleyişe başladı. Akşam 17:00 itibariyle kapanan sandıkların sayımı ise sonunda sona erdi. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre Gölbaşı ve Yenimahalle Belediye Başkanı ve oy oranları…

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        GÖLBAŞI VE YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLARI BELLİ OLDU!

        Başkent Ankara, 31 Mart’ta sandığa giderek yeni belediye başkanını seçti. Sandıkların açılmasıyla beraber kesin olmayan sonuçlara göre Ankara ilçelerinden Gölbaşı ve Yenimahalle’nin belediye başkanları belli oldu!

        Ankara’da açılan sandık oranı yüzde 99,9’a ulaştı. Kesin olmayan sonuçlara göre Gölbaşı Belediye Başkanı CHP adayı Yakup Odabaşı olurken Yenimahalle Belediye Başkanı da CHP adayı Fethi Yaşar oldu.

        GÖLBAŞI CANLI SEÇİM SONUÇLARI

        YENİMAHALLE CANLI SEÇİM SONUÇLARI

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        OY VERME SAATLERİNDE FARKLILIK!

        YSK, Mart ayında mevsim şartlarının ve güneşin batış saatinin yurdun doğu ve batısında farklılık göstermesi nedeniyle belirli şehirlerde oy verme saatini erkene çekme kararı aldı. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi. Kalan illerde ise oy verme saati 08.00-17.00 olacak.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!

        31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        Habertürk.com üzerinden 30 büyükşehrin canlı sonuçlarını takip edebilirsiniz.

        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Aydın Yerel Sonuçları 2024

        Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024

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        Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024

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