Erzurum Aziziye, Palandöken ve Yakutiye Belediye Başkanı kim oldu? 2024 31 Mart Yerel Seçim sonuçları!

AZİZİYE, PALANDÖKEN VE YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKANLARI BELLİ OLDU!

Erzurum, 31 Mart’ta sandığa giderek yeni belediye başkanını seçti. Sandıkların açılmasıyla beraber kesin olmayan sonuçlara göre Erzurum ilçelerinden Aziziye, Palandöken ve Yakutiye’nin belediye başkanları belli oldu!

Erzurum'da açılan sandık oranı yüzde 99.8’e ulaştı. Kesin olmayan sonuçlara göre Aziziye Belediye Başkanı Yeniden Refah Partisi adayı Emrullah Akpunar, Palandöken Belediye Başkanı AK Parti adayı Muhammet Sunar ve Yakutiye Belediye Başkanı da AK Parti adayı Mahmut Uçar oldu.

AZİZİYE CANLI SEÇİM SONUÇLARI

PALANDÖKEN CANLI SEÇİM SONUÇLARI

YAKUTİYE CANLI SEÇİM SONUÇLARI

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