Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. 11 ayın Sultanı Ramazan için geri sayım başlarken iftar ve sahur saatleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in parça parça inmeye başladığı mübarek Ramazan ayında imsakiye ile iftar ve sahur saatleri merak ediliyor. İşte, Ankara iftar ve sahur vakitleri...