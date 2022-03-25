Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ankara imsakiye 2022 yayınlandı! Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile Ankara iftar sahur vakti saatleri!

Ramazan ayı bu sene 2 Nisan tarihine denk geliyor. Hicri takvime göre senenin 9. ayı başlayan Ramazan ayına sayılı günler kala 2022 İmsakiyesi merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile birlikte Ankara iftar ve sahur saatleri netlik kazandı. İşte detaylar...

  • 01
    Ankara İmsakiye 2022: Ankara iftar vakti saatleri belli oldu! Diyanet Ankara iftar ve sahur vakti saatleri yayınlandı

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. 11 ayın Sultanı Ramazan için geri sayım başlarken iftar ve sahur saatleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in parça parça inmeye başladığı mübarek Ramazan ayında imsakiye ile iftar ve sahur saatleri merak ediliyor. İşte, Ankara iftar ve sahur vakitleri...
  • 02
    Ankara İmsakiye 2022: Ankara iftar vakti saatleri belli oldu! Diyanet Ankara iftar ve sahur vakti saatleri yayınlandı

    ANKARA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022

    ANKARA İFTAR VAKİTLERİ

    GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
    1 02.04.2022 Cumartesi 04:59 06:25 12:57 16:31 19:20 20:40
    2 03.04.2022 Pazar 04:57 06:23 12:57 16:32 19:21 20:41
    3 04.04.2022 Pazartesi 04:55 06:22 12:57 16:32 19:22 20:43
    4 05.04.2022 Salı 04:53 06:20 12:56 16:32 19:23 20:44
    5 06.04.2022 Çarşamba 04:51 06:18 12:56 16:33 19:24 20:45
    6 07.04.2022 Perşembe 04:50 06:17 12:56 16:33 19:25 20:46
    7 08.04.2022 Cuma 04:48 06:15 12:56 16:33 19:26 20:48
    8 09.04.2022 Cumartesi 04:46 06:14 12:55 16:34 19:27 20:49
    9 10.04.2022 Pazar 04:44 06:12 12:55 16:34 19:28 20:50
    10 11.04.2022 Pazartesi 04:42 06:11 12:55 16:34 19:29 20:52
    11 12.04.2022 Salı 04:40 06:09 12:55 16:35 19:30 20:53
    12 13.04.2022 Çarşamba 04:39 06:07 12:54 16:35 19:31 20:54
    13 14.04.2022 Perşembe 04:37 06:06 12:54 16:35 19:32 20:55
    14 15.04.2022 Cuma 04:35 06:04 12:54 16:36 19:33 20:57
    15 16.04.2022 Cumartesi 04:33 06:03 12:54 16:36 19:34 20:58
    16 17.04.2022 Pazar 04:31 06:01 12:53 16:36 19:35 20:59
    17 18.04.2022 Pazartesi 04:29 06:00 12:53 16:36 19:36 21:01
    18 19.04.2022 Salı 04:27 05:59 12:53 16:37 19:37 21:02
    19 20.04.2022 Çarşamba 04:26 05:57 12:53 16:37 19:38 21:03
    20 21.04.2022 Perşembe 04:24 05:56 12:52 16:37 19:39 21:05
    21 22.04.2022 Cuma 04:22 05:54 12:52 16:38 19:40 21:06
    22 23.04.2022 Cumartesi 04:20 05:53 12:52 16:38 19:41 21:08
    23 24.04.2022 Pazar 04:18 05:51 12:52 16:38 19:42 21:09
    24 25.04.2022 Pazartesi 04:17 05:50 12:52 16:38 19:43 21:10
    25 26.04.2022 Salı 04:15 05:49 12:51 16:39 19:44 21:12
    26 27.04.2022 Çarşamba 04:13 05:47 12:51 16:39 19:45 21:13

    Kadir Gecesi
    27 28.04.2022 Perşembe 04:11 05:46 12:51 16:39 19:46 21:15
    28 29.04.2022 Cuma 04:10 05:45 12:51 16:39 19:47 21:16
    29 30.04.2022 Cumartesi 04:08 05:44 12:51 16:40 19:48 21:17
    30 01.05.2022 Pazar 04:06 05:42 12:51 16:40 19:49 21:19

    02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.

    Bayram Namazı : 06:20
  • 03
    Ankara İmsakiye 2022: Ankara iftar vakti saatleri belli oldu! Diyanet Ankara iftar ve sahur vakti saatleri yayınlandı

    ANKARA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022

    ANKARA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.