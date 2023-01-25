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Ankara Kalesi'nin altındaki 'sığınak' görüntülendi

İkinci Dünya Savaşı'na hazırlık amacıyla Almanlar tarafından inşa edilen Ankara Kalesi altındaki sığınak FPV drone ile görüntülendi

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AA
  • 2. Dünya Savaşı'na hazırlık için yapılmıştı... Ankara Kalesi'nin sığınağı görüntülendi

    İçişleri Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde Altındağ Belediyesi'ne tahsis edilen Ankara Kalesi'nin altındaki sığınak, doğal yapısı korunarak, müzeye dönüştürülecek.

     
  • 2. Dünya Savaşı'na hazırlık için yapılmıştı... Ankara Kalesi'nin sığınağı görüntülendi

    Sığınağın, bu yıl sonunda tarih severlere kapılarını açması planlanıyor. 
  • 2. Dünya Savaşı'na hazırlık için yapılmıştı... Ankara Kalesi'nin sığınağı görüntülendi

    İkinci Dünya Savaşı'na hazırlık amacıyla Almanlar tarafından inşa edilen, Ankara Kalesi'nin altındaki sığınağı, AA ekibi FPV drone ile görüntüledi.
  • 2. Dünya Savaşı'na hazırlık için yapılmıştı... Ankara Kalesi'nin sığınağı görüntülendi

    Sığınağın, yaklaşık 1125 metrekarelik kapalı alanında, 13 oda, 5 salon, 1 yatakhane, 1 yemekhane, 2 tuvalet bulunuyor.
  • 2. Dünya Savaşı'na hazırlık için yapılmıştı... Ankara Kalesi'nin sığınağı görüntülendi

    Kısa süreli 3 bin 600, uzun süreli bin 200 kişinin kalabileceği sığınakta, havalandırma, ısıtma, elektrik, jeneratör ve su tesisatı birimleri yer alıyor.
  • 2. Dünya Savaşı'na hazırlık için yapılmıştı... Ankara Kalesi'nin sığınağı görüntülendi

    HAZIR HALDE TUTULDU, AKTİF KULLANILMADI

    Resmi belgelere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve hükümetin, savaş döneminde emniyetli şekilde çalışmasını sağlamak üzere yapılan sığınak, 1963'te savaş tehlikesi ortadan kalktıktan sonra Ankara Valiliği'ne tahsis edildi.
  • 2. Dünya Savaşı'na hazırlık için yapılmıştı... Ankara Kalesi'nin sığınağı görüntülendi

     Her zaman hazır halde tutulan sığınak, hiçbir zaman aktif kullanılmadı.
  • 2. Dünya Savaşı'na hazırlık için yapılmıştı... Ankara Kalesi'nin sığınağı görüntülendi

    Altındağ Belediyesi tarafından gereken düzenlemeler yapılarak müzeye dönüştürülecek sığınakta, Ankara'ya ait eski fotoğraflar ve döneme ait materyallerin sergilenmesi için çalışılıyor.

     
  • 2. Dünya Savaşı'na hazırlık için yapılmıştı... Ankara Kalesi'nin sığınağı görüntülendi

    Sığınağın ön tarafında, misafirleri karşılayacak, sanat galerileri ve yeme içme mekanlarının yer alacağı fuaye alanının da yapılması planlanıyor.
  • 2. Dünya Savaşı'na hazırlık için yapılmıştı... Ankara Kalesi'nin sığınağı görüntülendi
  • 2. Dünya Savaşı'na hazırlık için yapılmıştı... Ankara Kalesi'nin sığınağı görüntülendi
  • 2. Dünya Savaşı'na hazırlık için yapılmıştı... Ankara Kalesi'nin sığınağı görüntülendi

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