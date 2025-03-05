Ankara Keçiörengücü: 2 - Esenler Erokspor: 2 | MAÇ SONUCU
1. Lig'in 28. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Esenler Erokspor, 2-2 berabere kalarak, puanları paylaştı.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Esenler Erokspor, 2-2 berabere kaldı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mahmut Gülle, Ramazan Ufuk Avdaş
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahırcı (Dk. 15 Uğur Kaan Yıldız), Oğuzcan Çalışkan, Arda Hilmi Şengül, Ali Dere, Traore (Dk. 46 Oğuzhan Ayaydın), Erkam Develi, Ezeh, Rroca, Hasan Ayaroğlu (Dk. 82 Dembele), Görkem Bitin (Dk. 38 Diouf)
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak (Dk. 62 Nzaba), Metehan Mert, Sakıb Aytaç, Eşref Korkmazoğlu, Alper Karaman (Dk. 61 Ertuğrul İdris Furat), Tugay Kacar (Dk. 88 Fernandes), Faye, Pinchi (Dk. 46 Jack), Benhur Keser, Catakovic (Dk. 74 Kayode)
Goller: Dk. 39 Ezeh, Dk. 85 Diouf (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 73 Benhur Keser (Penaltıdan), Dk. 90+1 Fernandes (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Traore, Dk. 69 Ezeh, Dk. 69 Arda Hilmi Şengül, Dk. 70 Rroca (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 43 Benhur Keser, Dk. 61 Ekrem Kılıçarslan, Dk. 64 Tugay Kacar, Dk. 84 Faye (Esenler Erokspor)