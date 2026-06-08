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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Ankara Keçiörengücü'nün yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz oldu!

        Ankara Keçiörengücü'nün yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz oldu!

        1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktörlüğe Osman Zeki Korkmaz getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 15:51 Güncelleme:
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        Keçiörengücü'nde Osman Zeki Korkmaz dönemi!

        Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktörlüğe Osman Zeki Korkmaz getirildi.

        Kulübün açıklamasında, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüze kulübümüze hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz." denildi.

        Vanspor'uson olarak çalıştıran 44 yaşındaki Korkmaz, İstanbulspor, Manisa FK, İstanbulspor ve Sivasspor'da da görev yaptı.

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