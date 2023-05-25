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Günümüzde tüm dünyada havayolu, karayolu ve denizyolu olmak üzere 3 temel ulaşım seçeneği bulunmakta ve yolcular tarafından kullanılmaktadır. Peki, Türkiye sınırları içinde Kırşehir Ankara arası arabayla, otobüsle ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte, Ankara Kırşehir arasında yapılacak olan yolculuklara dair tüm detaylar...

Ankara Kırşehir Arası Kaç Km?

İç Anadolu Bölgesi şehirlerinden olan Ankara ile Kırşehir arasında yapılacak olan yolculuklarda kat edilen mesafe, kullanılacak olan vasıtanın türüne bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu iki nokta arasındaki bir seyahatte, kişisel bir aracın kullanılması halinde yaklaşık olarak 220 kilometre mesafe alınmaktadır. Bu iki şehir arasındaki yolculuklarda kullanılan bir diğer seçenek ise otobüstür. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsle ise Ankara ile Kırşehir arasında mesafe 188 kilometreye düşmektedir.

Ankara Kırşehir Arası Kaç Saat?

Yolculuk esnasında gidilen mesafede olduğu gibi bu iki şehir arasındaki bir seyahatte harcanacak olan zaman da tercih edilen ulaşım şekline bağlı olarak değişmektedir. Ankara ile Kırşehir arasında kişiye özgü ve hususi bir araçla yapılan yolculukların süresi yaklaşık olarak 2 saat 20 dakika sürerken; bu yolculuğun şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle yapılması halinde ise bu süre 2 saat 50 dakika civarına çıkmaktadır.

Kırşehir Ankara Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Kırşehir ile Ankara arasında yapılan yolculukların süresi, kullanılan otoyolun hangisi olduğuna göre farklılık gösterebilmektedir. Bu iki şehir arasında yapılacak bir seyahat, Ankara Tarsus Otoyolu/Niğde Ankara Otoyolu ve O21 Otoyolu üzerinden gerçekleşirse 2 saat 28 dakika, Kırıkkale Kırşehir Yolu/D765 ve D200 karayolu üzerinden gerçekleşirse 2 saat 27 dakika, Ankara Adana Yolu üzerinden yapılırsa ise 2 saat 59 dakika sürmektedir. Bu üç ayrı seçenekteki sürelere, tüm karayolları hız sınırları dahil edilmiştir.

Kırşehir Ankara Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Bu iki şehir arasında şehirlerarası otobüsle yapılan bir yolculuk, seyahat esnasında verilecek olan molalar da dahil olmak üzere 2 saat 48 dakika sürmektedir.

Kırşehir Ankara Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Ankara ile Kırşehir vilayetlerinin arasında direkt bir uçuş bulunmamaktadır.