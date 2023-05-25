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Haberler Gündem Trafik Ankara Gaziantep Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Ankara Gaziantep Arası Kaç Saat?
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Ankara-Gaziantep arası kaç km? Otobüsle ve arabayla Ankara-Gaziantep arası kaç saat?

Aynı ülkenin sınırları içinde yer alan iki ayrı şehir ya da başka coğrafyalarda yer alan iki ayrı ülke arasında yapılması planlanan yolculuklar, farklı ulaşım seçenekleri vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Gerçekleşen bu yolculuklarda seçilen bu araçların türleri aynı zamanda, yapılacak olan seyahatin hem süresine hem de o yolculukta kat edilecek mesafeye direkt olarak etki ederler. Peki, Türkiye’nin iki önemli şehri olan Ankara Gaziantep arası kaç km? Ankara Gaziantep arası kaç saat? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Ankara Gaziantep Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Ankara Gaziantep Arası Kaç Saat?
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Gelişen teknolojinin de katkısıyla, günümüzde bir yerden bir yere ulaşmak için havayolu, karayolu ve denizyolu kullanılmaktadır. Peki, Türkiye’de Gaziantep Ankara arası arabayla, otobüsle ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar...

Ankara Gaziantep Arası Kaç Km?

Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Ankara ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Gaziantep arasında yapılması planlanan bir seyahatin mesafesi, seçilen araca göre farklılık göstermektedir. Bu iki şehir arasında kişiye özel hususi bir araçla yapılan yolculukta kat edilen mesafe yaklaşık olarak 710 kilometre iken; bu mesafe, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle ise 670 kilometreye düşmektedir. Ankara ile Gaziantep arasındaki en kısa mesafe ise uçak yolculuğu ile mümkün olmaktadır ve iki şehir arasında uçuş mesafesi 507 kilometredir.

Ankara Gaziantep Arası Kaç Saat?

Tıpkı kat edilen mesafede olduğu gibi Ankara ile Gaziantep arasında yapılan yolculuklarda harcanan zaman da ulaşım şekline göre değişmektedir. Bu iki şehir arasında hususi bir araçla yapılan yolculuklar yaklaşık olarak 7 saat, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle gerçekleşen seyahatler 10 saat sürmektedir. Ankara ile Gaziantep arasındaki en hızlı ulaşım şekli ise tahmin edileceği üzere havayoludur ve bu iki şehir arasında uçakla gerçekleştirilen seyahatler yaklaşık olarak 1 saat 10 dakika sürmektedir.

Gaziantep Ankara Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Bu iki şehir arasında yapılan yolculukların süresi seçilen karayoluna bağlı olarak değişebilmektedir. Gaziantep ile Ankara arasında yapılan bir seyahat, E90 ve Ankara Tarsus Otoyolu’nun kullanılması durumunda 7 saat 25 dakika, Ankara Tarsus Otoyolu ne Niğde Ankara Otoyolu kullanılması halinde ise 7 saat 41 dakika sürmektedir ve bu hesaplamalara tüm karayolları hız sınırları dahil edilmiştir.

Gaziantep Ankara Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Şehirlerarası yolcu taşıma kabiliyetine sahip olan bir otobüsle bu iki şehir arasında gerçekleştirilen yolculuklar, seyahat esnasında verilen molalar da dahil olmak üzere 9 saat 40 dakika sürmektedir.

Gaziantep Ankara Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Gaziantep Havalimanı ile Ankara Esenboğa Havalimanı arasında planlanan bir uçuşun süresi 1 saat 10 dakikadır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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