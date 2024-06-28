Ankara lise taban puanları: MEB 2024 Ankara lise başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri, kontenjanları açıklandı mı?
Ankara lise taban puanları milyonların gündeminde yer alıyor. Sınav sonuçları sonrası tercih süreci başlayacak. Tercih heyecanı yaşayanlar için Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip Liseleri'nin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapıyor. Peki Ankara lise taban puanları açıklandı mı? İşte MEB 2024 Ankara lise başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri, kontenjanları hakkında bilgiler…
LGS sonuçları açıklandıktan sonra Ankara taban puanları merak ediliyor. Ankara’da lise eğitimi almak isteyen öğrenciler Ankara Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sosyal Bilimler Liselerine yerleşmek isteyen öğrenciler için tercih kılavuzu bugün ön plana çıkıyor. İşte, 2024 Ankara lise taban puanları hakkında detaylar
ANKARA LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?
LGS 2024 taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı. 2024 LGS taban ve tavan puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması bilgisi tercihlerin ardından ek yerleştirme sürecinde belli oluyor.
LGS tercih sürecinde ise önceki yılın taban puanları ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulunduruluyor. Ancak MEB tarafından 2022 yılında açıklanan lise taban puanlarını aşağıdaki bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.
LGS 2022 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
2024 LGS TABAN PUANLARI
Geçtiğimiz sene LGS taban puanları sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından e-Okul sistemi üzerinden erişime açılmıştı. 2022 yılında ise MEB taban puanlarını genel bir liste halinde yayınladı. Bu sene de sonuçların açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.
YÜZDELİK DİLİM NEDİR ?
Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.
Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.
YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir. Formül şu şekildedir:
Yüzdelik dilim = ( Öğrencinin sıralaması / Toplam öğrenci sayısı) x 100
Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktırİl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.