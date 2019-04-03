AK Partinin itirazıyla Ankaranın 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

YURT GENELİNDE 21 İLDE OYLAR YENİDEN SAYILACAK

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından 46 ilde bazı sandık sonuçlarına itirazda bulunuldu.

AK Parti, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Siirt, Denizli, Adıyaman, Samsun, Yalova, Erzurum, Kırklareli, Adana, Aydın, Ardahan, Antalya , Osmaniye, Sivas, Rize, Artvin, Van, Ağrı ve Karaman'daki bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz etti.

MHP, Iğdır, Yozgat, Kırşehir, Kars, Adana, Aydın, Mersin, Aksaray , Malatya Osmaniye ve Kırklareli olmak üzere 11 ilde, CHP ise İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Bursa, Eskişehir, Adana, Mersin, Malatya, Giresun, Artvin'de itiraz başvurusu yaptı.

İYİ Parti de Ankara, Denizli Uşak, Mersin, Hatay, Aydın, Kırıkkale, Manisa'da sonuçlara itiraz etti.

Büyük Birlik Partisi Konya, Malatya, Yozgat, Eskişehir, Gaziantep, Tokat, Gümüşhane, Niğde , Elazığ, Kayseri, Şırnak'ta, HDP, Şanlıurfa ve Mersin'de, Saadet Partisi de Kütahya'da itiraz başvurularını seçim kurullarına iletti.

Seçim kurulları bazı itirazları karara bağladı.

İSTANBUL'DA 18 İLÇEDE SAYIM VAR

İstanbul'da 15 ilçede geçersiz oylar, 3 ilçede de tüm oylar yeniden sayılıyor.

Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor.

Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de tüm oylar yeniden sayılıyor.

AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Antalya'nın Finike ilçesinde MHP'nin itirazı üzerine 17 sandıkta oy sayımı yeniden yapılacak. Finike'de CHP'nin Belediye Başkan Adayı Mustafa Geyikçi'nin seçimi kazandığı açıklanmıştı.

AK Parti'nin Yalova'da yerel seçim sonuçlarına itirazının kabul edilmesiyle oylar yeniden sayılmaya başlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Vefa Salman'ın kazandığı belirtilmişti.

Denizli'nin Honaz ilçesinde AK Parti'nin seçim sonuçlarına itirazının kabul edilmesi sonrası 41 sandıktaki oyların yeniden sayılmasına başlandı. Honaz Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Yüksek Kepenek kazanmıştı.

AK Parti'nin ilçe belediye başkanı adayı Yusuf Gülsever'in 7 oy farkla kazandığı Denizli'nin Baklan ilçesinde de İYİ Parti'nin adayı Hakan Orhan, seçim sonuçlarına itirazlarının kabul edildiğini açıkladı.

Iğdır'da, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel'in, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne itirazı üzerine 70 sandıktaki oyların yeniden sayılmasına başlandı. Kentte, resmi olmayan sonuçlara göre, HDP'nin Iğdır Belediye Başkanlığı adayı Yaşar Akkuş, kullanılan oyların yüzde 50,07'sini, Tezel ise yüzde 46,70'ini almıştı.

Eskişehir'de, AK Parti'nin itirazı üzerine Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediye başkanlıkları için geçersiz oyların sayımına başlandı. Eskişehir'de, kesin olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Yılmaz Büyükerşen 285 bin 588 oy alarak kazanırken, rakibi Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Burhan Sakallı ise 246 bin 486 oyda kalmıştı. Odunpazarı ilçesinde de CHP'nin adayı Kazım Kurt 120 bin 279 oy, AK Parti'nin adayı Volkan Doğan ise 113 bin 139 oy almıştı. Tepebaşı ilçesinde ise Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ahmet Ataç'a 124 bin 259 oy, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Hasan Tuç'a ise 90 bin 611 oy çıkmıştı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde İlçe Seçim Kurulu, bağımsız belediye başkan adayı Ünal Yılmaz'ın itirazı üzerine ilçe merkezinde kurulan 36 sandıktaki 7 bin 947 oyun yeniden sayılmasına, geçersiz sayılan 146 oy pusulasının incelenmesine karar verdi. İlçede kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Aziz Nas 3 bin 557 oy, bağımsız aday Ünal Yılmaz ise 3 bin 475 oy aldı.

AK Parti ve MHP'nin itirazı sonucu, Kırklareli belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Kırklareli'nde resmi olmayan sonuçlara göre, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Cumhur İttifakı'nın MHP adayı Derya Bulut arasında 248 oy fark bulunuyor.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Partili mevcut belediye başkanı İbrahim Baz'ın seçimi MHP adayı Ömer Faruk Fettahlıoğlu'ndan 48 oy farkla kazanması üzerine MHP itirazda bulundu. Yapılan itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, oyların tekrar sayılmasına karar verdi.

Giresun’da il belediye başkanlığı için geçersiz oyların yeniden sayılması kararı alındı.

İTİRAZLAR KAZANANI DEĞİŞTİRMEDİ

Seçim sonuçlarına yapılan itirazların kabul edilmesi üzerine oy sayımının yeniden yapıldığı bazı yerlerde oy sayımları tamamlandı.

AK Parti ve MHP'nin, Bartın belediye başkanlığının resmi olmayan seçim sonuçlarına itirazda bulunması üzerine geçersiz olarak kayıtlara giren oyların sayımı tamamlandı. Tamamlanan sayım sonucunda, bin 562 geçersiz oydan 41'i AK Parti, 20'si MHP, 11'i CHP, ikisi Saadet Partisi ve 3'ü bağımsız aday lehine geçerli sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre MHP'den yeniden belediye başkanı seçildiği açıklanan Cemal Akın, sayım sonrası 149 oy farkla 14 bin 44 oy alarak ilçe seçim kurulu kararına göre belediye başkanlığının tescillendiğini söyledi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde de geçersiz oyların yeniden değerlendirilmesi sonucu değiştirmedi. CHP'nin itirazı üzerine geçersiz oylar yeniden değerlendirilirken, itiraz AK Parti lehine sonuçlandı. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, itiraz öncesi 11 olan oy farkının 23'e çıktığını kaydetti.

Kars'ta Cumhur İttifakı'nın MHP'li Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik'in itirazı üzerine oylar yeniden sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre kazananın değişmediği sayımda MHP'nin oyu düştü, HDP'nin ise arttı. Kars Adliyesi'nde yapılan sayım neticesinde HDP'li Ayhan Bilgen 12 bin 181 olan oyunu, 12 bin 192'ye yükseltti. Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik'in ise 10 bin 984 olan oyu itiraz sonucu yapılan sayımla 10 bin 954'e düştü.

AK Parti'nin Karaman Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına itirazı üzerine 9 sandıkta yeniden yapılan sayımda, itiraz MHP lehine sonuçlandı. MHP adayı Savaş Kalaycı'nın 35 bin 893 oyla birinci, AK Parti adayı Mahmut Sami Şahin ise 34 bin 842 oyla ikinci olmuştu. Karaman'ın Sarıveliler ilçesindeki itiraz bağımsız aday lehine sonuçlandı. Sarıveliler ilçesinde de AK Parti Belediye Başkan Adayı Hayri Samur'un itirazı üzerine geçersiz oylar yeniden sayıldı. Yapılan sayım sonucunda itiraz bağımsız aday Halil Kulak lehine sonuçlandı. Samur, yaptıkları itiraz sonucu bağımsız aday Halil Kulak ile aralarındaki oy farkının 79'dan 6'ya düştüğünü belirtti.

Manisa'da da kazananlar değişmedi. Oyların yeniden sayılması sonucu Yunusemre ilçesinde AK Parti'li Mehmet Çerçi, Turgutlu ilçesinde CHP'nin adayı Çetin Akın ve Köprübaşı ilçesinde ise AK Parti'li Regaip Topuz seçimi kazandı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Menderes Durgut, 2 bin 282 oy alarak seçimi kazanmış, rakibi BBP'nin adayı Üstün Ünlü ise 2 bin 178 oyda kalmıştı. BBP'nin itirazı üzerine geçersiz oylar yeniden sayıldı, Durgut'un oyu 2 bin 285'e, Ünlü'nün oyu ise 2 bin 179'a yükseldi. Böylece ilçede sonuç değişmedi.

AK Parti'nin, Artvin'in Hopa ve Şavşat ilçelerinde belediye başkanı seçim sonuçlarına itirazı üzerine yeniden yapılan sayımlarda sonuç değişmedi. Hopa'da kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Taner Ekmekçi 5 bin 137, AK Parti adayı Kemal Gazioğlu 4 bin 761, İYİ Parti adayı Turan Kasımoğlu 2 bin 866, diğer adaylar ise 140 oy aldı. İtiraz sonucu yeniden yapılan sayım sonunda CHP adayı Ekmekçi'nin oyu 5 bin 139, AK Parti adayı Gazioğlu'nun oyu 4 bin 762, İYİ Parti adayı Turan Kasımoğlu'nun oyu ise 2 bin 867 olarak belirlendi. Şavşat ilçesinde ise geçersiz sayılan 227 oy ile bir sandıktaki oyların tamamını yeniden sayıldı. Buna göre CHP adayı Nihat Acar'ın oyu bin 886, AK Parti adayı Ahmet Sinan Öztürk'ün oyu ise bin 759 olarak belirlenirken, sonuçta değişiklik olmadı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Remzi Ergü'nün kazandığı seçimlere yapılan itiraz sonrası yapılan sayımda kazanan değişmedi.

Sivas'ın İmranlı ve Divriği ilçelerinde AK Parti'nin itirazı üzerine yeniden yapılan sayımlar, sonuçlarda değişikliğe neden olmadı.

CHP ve MHP'nin Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki itirazı üzerine tekrar sayılan oyların dağılımı, seçim sonucunu etkilemedi.

TUTANAĞA YANLIŞ GEÇİRİLEN OYLAR DÜZELTİLDİ

İzmir'in Bergama ilçesinde AK Parti'nin sandık sonucuna yaptığı itirazın kabulü sonrası sandık birleştirme tutanağına yanlış geçirilen oylar düzeltildi.

İlçe Seçim Kurulu, AK Parti'nin 1028 nolu sandıkta maddi hatadan dolayı oyların yanlış yazıldığına yönelik itirazını kabul etti. 1028 nolu sandığı yeniden inceleyen İlçe Seçim Kurulu, sandık birleştirme tutanağında oyların yanlış yazıldığını tespit etti. Buna göre, AK Parti'nin 1028 nolu sandıkta aldığı oyun 5 yerine 165 olduğu, CHP'nin de 166 olarak yazılan oyunun 72 olduğu belirlendi. Bu değişiklikle beraber kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti Bergama Belediye Başkan Adayı Hakan Koştu'nun 33 bin 245 olan oyu 33 bin 405'e çıkarken, Millet İttifakı CHP Bergama Belediye Başkan Adayı İdris Yavuz Yılmaz'ın 32 bin 968 olan oyu 32 bin 874 olarak belirlendi.

İTİRAZLARIN REDDEDİLDİĞİ YERLER

İYİ Parti'nin Uşak merkez ilçede seçim sonuçlarına yaptıkları itiraz reddedildi. Uşak merkezde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Çakın'ın kazandığı duyurulmuştu.

İYİ Parti ve CHP'nin, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki sonuçları için yaptığı itirazı kabul edilmedi.

Kırşehir İl Seçim Kurulu, MHP'nin Mucur ilçesinde seçim sonuçlarına yaptığı itirazı reddetti. Mucur'da kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Atılgan Yılmaz 4 bin 75 oy, MHP adayı Hasan Hüseyin Köşker ise 4 bin 21 oy almıştı.

Eskişehir Çifteler ilçesinde de kesin olmayan sonuçlara göre 4 bin 758 oy alan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Kadir Bıyık, 4 bin 750 oy alan rakibi Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Zehra Konakçı'dan 8 oy farkla seçimi kazanmıştı. CHP İlçe Başkanlığının İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde CHP'nin ilçe belediye başkanlığı seçiminde 198 sandıktaki geçersiz oyların, geçersizlik sebeplerinin yeterli olmadığı iddiasıyla yaptığı itirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, sonuç tutanaklarını inceleyerek CHP'nin itirazının somut gerekçeye dayanmadığı gerekçesiyle reddetti.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde CHP adayı Kasım Karaköse'nin MHP adayı Gazi Adamhasan'a karşı 417 farkla seçimi kazanmasının ardından MHP'nin yaptığı itiraz İlçe Seçim Kuruluna tarafından reddedildi.

CHP adayı Kadir Aydar'ın 3 bin 607 oy farkla belediye başkanı seçildiği Adana'nın Ceyhan ilçesinde de AK Parti'nin yaptığı itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilmedi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde de İYİ Parti'nin ilçedeki tüm sandıklarda geçersiz oyların yeniden sayılması talebini İlçe Seçim Kurulu kabul etmedi. Dörtyol ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Fadıl Keskin 32 bin 306, İYİ Parti adayı Metehan Duduoğlu ise 31 bin 459 oy alırken, geçersiz oy sayısı da 3 bin 43 oldu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde de MHP adayı Mustafa Çetinkaya'nın 65 oy farkla kazandığı seçimlere İYİ Parti tarafından İlçe Seçim Kuruluna yapılan itiraz kabul edilmedi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde HDP'nin, Siverek ilçesinde CHP'nin, Adıyaman'ın Kahta ve Sincik ilçeleri ile Bölükyayla beldesinde AK Parti'nin, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde CHP'nin, Darende ilçesinde BBP'nin yerel seçim sonuçlarına yaptığı itirazlar da reddedildi.

İKİ YERDE SEÇİM İPTAL EDİLDİ

Mersin'in Gülnar ilçesinde MHP adayının kazandığı seçim, CHP'nin yaptığı itiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildi. MHP Mersin İl Başkanlığı, Gülnar ilçesinde MHP adayının kazandığı seçimle ilgili CHP'nin itirazının ardından verilen seçimin iptali kararına itiraz etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Gülnar'daki seçimlerde MHP adayı Alpaslan Ünüvar 8 bin 760, CHP adayı Mehmet Kale 7 bin 840, İYİ Parti adayı Ahmet Sarı bin 83, Saadet Partisi adayı Ercan Şahin ise 67, DSP adayı Mustafa Kemal Tekin 34, BTP adayı Mustafa Olcay da 19 oy aldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Bozyurt Mahallesi'nde, adayların eşit oy alması üzerine muhtarın kurayla belirlendiği seçim, oyların yeniden sayılması sonrasında iptal edildi.