Ankara'nın 310 günlük suyu kaldı!

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) dijital sensörlerle online olarak anlık ölçüm yaptığı barajlarda 19 Kasım tarihinde gelen su miktarı 170 bin 638 metreküp olarak kaydedildi.

Toplam abone sayısının 2 milyon 617 bin 797'ye ulaştığını belirten ASKİ, güncel verilerine göre önümüzdeki süreçte hiç yağış olmaması halinde Ankara'nın yaklaşık 310 gün yetecek kadar suyu bulunduğunu açıkladı.

2023 yılının ekim ayında Ankara barajlarında toplam buharlaşma miktarının 2 milyon 638 bin 992 metreküp olduğunu açıklayan ASKİ Genel Müdürlüğü, barajlara en az suyun 130 milyon metreküp ile 1992 yılında, en yüksek suyun ise 661 milyon metreküp ile 2023 yılında geldiğini kaydetti.

REKLAM

Ankara'nın barajlarına 2024 yılının Ocak ayında 161 milyon 341 bin 45, Eylül ayında ise 13 milyon 581 bin 76 metreküp su geldiği bildirildi.