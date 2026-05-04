        Ankara'da "Tenekeciler"e estetik dokunuş | Son dakika haberleri

        Ankara'nın tarihi caddesi "Tenekeciler"e estetik dokunuş

        Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus'un simge noktalarından Sobacılar Çarşısı olarak da bilinen "Tenekeciler Caddesi"nde "Sokak Sağlıklaştırma Projesi"ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında 6'sı tescilli olmak üzere toplam 28 yapı aslına uygun şekilde yenilenecek

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 14:47 Güncelleme:
        1

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri, Ulus'ta bulunan ve Sobacılar Çarşısı olarak da bilinen Tenekeciler Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma projesine başlamak için harekete geçti.

        2

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı'dan Cumhuriyet Dönemi'ne uzanan zanaat kültürünün önemli merkezlerinden biri olan Tenekeciler Caddesi, yapılacak çalışmalarla özgün dokusu korunarak daha estetik bir görünüme kavuşturulacak.

        3

        Proje kapsamında cadde üzerinde bulunan 6'sı tescilli toplam 28 yapı bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak. Yapıların cephelerinde sıva ve boya işlemleri yapılırken, yıpranmış ve özgünlüğünü kaybetmiş doğramalar yenilenecek.

        4

        Vitrin ve camekân düzenlemeleri daha estetik bir görünüme kavuşturulacak, çatı yenileme çalışmalarıyla yapıların fiziksel dayanımı artırılacak.

        5

        Çalışmalar kapsamında cadde genelinde görsel kirliliğe neden olan tabela ve reklam unsurları da tek tip standartlara uygun hale getirilerek sokak bütünlüğü sağlanacak.

        6

        Çalışmalara ilişkin bilgi veren ABB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı Uygulama Şefi Hüner Yonga, projenin Tenekeciler Caddesi'nin özgün karakterini koruyarak iyileştirmeyi amaçladığını söyledi.

        7

        Yonga, "Proje kapsamında 6'sı tescilli olmak üzere toplamda 28 yapı bütüncül bir yaklaşımla ele alındı. Cephelerde yer alan tabela ve reklam unsurları da belirli bir standart çerçevesinde yeniden düzenlenecek. Bu düzenleme ile görsel kirliliğin önüne geçilecek, sokak bütünlüğü sağlanacak ve bölgenin turistik cazibesi artırılacak" dedi.

        8

        Sobacılar Çarşısı esnafından Erdal İlgi, yaklaşık 50 yıldır bölgede esnaflık yaptığını belirterek, hayata geçirilecek projenin hem esnaf hem ziyaretçiler için büyük kazanım olacağını söyledi.

        9

        İlgi, "Sobacılar Çarşısı’nda ekmek bayii ve unlu mamuller işiyle uğraşıyorum. Yaklaşık 50 yıldır buradayım. Babama üç gün yardım etmek için geldim, 50 yıl oldu. Bu çalışmalarla birlikte Ulus’ta gözle görülür bir değişim başladı. İnsanlar alışveriş için daha fazla gelmeye başladı. Ulus diğer semtlere göre daha uygun fiyatlı olmasıyla da tercih ediliyor" diye konuştu.

        10

        Üç kuşaktır aynı dükkânda hizmet verdiklerini belirten esnaf Halil Bülent Demirdöven ise bölgenin düzenlenmesinin hem esnaf hem de ziyaretçiler açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Dükkânımız yaklaşık 100 yıllık. Buraların daha düzenli, ulaşılabilir ve güvenli olması hepimiz için çok önemli. İnsanların rahatça gelip gezebileceği bir Ulus istiyoruz. Yapılacak yatırımlarla burası çok daha güzel bir yer olacak" dedi.

