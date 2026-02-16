Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, uluslararası sıralamalarda ilk 100'ü hedefliyor

İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) tarafından açıklanan "Avrupa Üniversiteleri 2026 Sıralaması"nda ASBÜ, sıralamada ilk kez yer alarak Türkiye'de ilk 100'de, Avrupa'da ise 701-900 bandında konumlandı.

Rektör Prof. Dr. Arıcan, üniversitenin QS sıralamaları ve hedeflerine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sıralamalarda Avrupa'da en çok üniversitesinin yer aldığı ikinci ülke konumunda olduğunu hatırlattı.

Üniversitenin, sıralamalarda kendine ilk 1000'de yer bulmasının önemine işaret eden Arıcan, 2013'te kurulan ASBÜ'nün genç bir üniversite olduğunu söyledi.

Bu tür akademik sıralamalara 10 yılını yeni tamamlamış ve mezunlarını yeni veren üniversitelerin çok nadir girdiğini belirten Arıcan, bu başarının herkese ait olduğunu vurguladı.

ASBÜ'nün kuruluş felsefesinin çok önemli olduğunun altını çizen Arıcan, "Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, beşeri sermayemizi yetiştirmek üzere tematik olarak aslında yeni nesil bir üniversite. Yeni nesil bir üniversite olarak sosyal bilim temalı, sağlık ve doğa bilimleri olmaksızın bu bağlamda yükseköğretimin, eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve girişimciliği yapan bir üniversite olarak ilk 1000'de yer alması çok önemli" dedi.

Bu sıralamaları "karne" olarak niteleyen Arıcan, şunları kaydetti: "Bu her şey demek değil ama üniversitemizin kuruluş felsefesinin çok yerinde olduğu, üniversitemizin kurulduğu günden itibaren hem vizyonunun hem de misyonunun haklı bir şekilde yerine getirildiği, akademisyenleriyle, idari personelleriyle, öğrencileriyle, paydaşlarıyla, dış paydaşlarıyla, uluslararası paydaşlarıyla işbirliğini uyumlu götürdüğünün aslında bir tescili demektir."

"DEĞERLENDİRMELERDE YER ALMAK İÇİN ÇOK CİDDİ BİR STRATEJİK ÇALIŞMA YAPTIK"

Prof. Dr. Arıcan, QS sıralamalarında sadece yayın ve atfın dikkate alınmadığını, sıralamalarda birçok bileşenin bulunduğunu anımsattı.

QS'in değerlendirmelerinin bağımsız yapıldığına, en güçlü kriterin akademik itibar olduğuna dikkati çeken Arıcan, akademik itibarda, paydaşların görüşleri, işbirliği yapılan kuruluşlar ile öğrencilerin istihdam edildiği kuruluşların öne çıktığını söyledi.

Üniversite bünyesinde görev yapan akademisyenlerin yayınlarının da sıralamalarda belirleyici olduğuna işaret eden Arıcan, öğrencilerin yurt dışına gidişi, yabancı öğrenci ve hocaların üniversiteye gelmesinin de sıralamalarda önemli olduğunu ifade etti.

Arıcan, şöyle devam etti: "Tüm bunlara bütüncül bakıldığında aslında her bir kategoride iyi bir puan almanız gerekiyor. Üniversitemiz, kurulduğu günden itibaren standartları yüksek bir üniversite. Özellikle dil ağırlıklı bir eğitim veriliyor. Tüm bölümlerimiz mutlaka en az yüzde 30 yabancı dil. Öğrencilerimiz mezun olurken ikinci bir dili öğrenerek mezun oluyor. Öğretim üyesi kadromuz çok güçlü. Oldukça fazla yurt dışında doktora yapan, özellikle kurulduğumuz günden itibaren devletimizin sağlamış olduğu 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile yurt dışına doktora için giden oldukça fazla hocamız var. Dolayısıyla bunların tümünde bizim başından itibaren standartlarımız söz konusuydu."