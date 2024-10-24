BAKAN YERLİKAYA: ŞEHİT SAYIMIZ 5 OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TUSAŞ saldırısında şehit sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:

"Hastanemizde yatan 7 hastamız var. Onları ziyarete geldik. 1'i ağır olmak üzere toplam 7 yaralımız, hastamız var. 4'ünü ziyaret ettik. 2'si bizim polis özel harekattan arkadaşımız. 4'ünün de durumu gayet iyi, hekimleri gayet güzel bakıyor. Buradaki başhekimimiz ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rakamları müsaadenizle paylaşmak istiyorum. Maalesef şehit sayımız 5 oldu, toplam yaralı sayımız 22. 7 yaralımız burada yatıyor. 1 hastamız taburcu oldu, 2'si de taburcu olmak üzere. Dolayısıyla 19 yaralımız tedavi süreçleri devam ediyor. 6 hastanede 19 yaralımız var. 2 ağır 1'si bu hastanemizde. 1 ağır yaralımız da Etlik hastanemizde. Rabbim onları ailelerine, teşkilatımıza, aziz milletimize bağışlasın diyoruz. Hekimlerimize, başından beri hassasiyet gösteren valimize, il sağlık müdürümüze teşekkür ediyorum. TUSAŞ'ın önünde sizlere açıklamıştım. 1 kadın 1'i erkek olmak üzere 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini ifade etmiştik. Kimlik çalışmaları, parmak izi tespit süreci devam ediyor. Bunlar belli olur olmaz, kimlikleri ve hangi terör örgütünün yaptığı bilgileri vereceğiz. Savunma Bakanımızın da açıklamalarını işittik. Bu eylemin oluş stili, izlemiş olduğumuz görüntüler büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili. Kimlik tespitlerinin netleşmesi, diğer delillerin netleşmesiyle ilgili sizlerle paylaşacağız. Alçak, hain terör örgütünü lanetliyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye idealiyle, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle terörün nefesini kesmek, en sonuncusunu etkisiz hale getirmek kararlılığımızı ifade etmek istiyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun diyorum. Tüm yakınlarına, teşkilatına, çalışanlarına, mesai arkadaşlarınıza başsağlığı diliyorum."