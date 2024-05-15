Ankara Üniversitesi 139 sözleşmeli personel alıyor! İşte kadro dağılımı ve başvuru tarihleri
Ankara Üniversitesi, 139 sözleşmeli personel alıyor. İş ilanında 9 farklı alanda personel arayan üniversite, kadroya göre KPSSP93 ve KPSSP94 puanını dikkate alacak. İşte, Ankara Üniversitesi 139 sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı, başvuru tarihleri ve şartları...
Kamu iş ilanlaırına bir yenisi daha eklendi. Ankara Üniversitesi 139 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. İş ilanında kadro dağılımı, adaylardan beklenen şartlar ve pozisyona göre dikkate alınacak KPSS puan türü de açıklandı. İşte, Ankara Üniversitesi 139 sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı, başvuru tarihleri ve şartları...
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 139 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Ankara Üniversitesi kadro dağılımını açıkladı. Adaylar, pozisyona göre; KPSSP93 veya KPSSP94 puanına göre değerlendirilecek. Kadro dağılımı şu şekilde;
Büro personelleri - 3 kişi
Destek personeli (Hasta bakımı) - 7 kişi
Destek personeli (Şoför) - 1 kişi
Destek personeli (Temizlik, erkek) - 3 kişi
Destek personeli (Temizlik) - 1 kişi
Destek personeli (Temizlik, kadın) - 1 kişi
Koruma ve güvenlik görevlisi (erkek) - 12 kişi
Tekniker - 1 kişi
Hemşire - 92 kişi
Fizyoterapist - 1 kişi
Diğer sağlık personeli - 1 kişi
Röntgen teknisyeni - 1 kişi
Sağlık teknikeri - 15 kişi
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 139 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ
Ankara Üniversitesi 139 sözleşmeli personel için başvuruları 15 Mayıs 2024 ile 29 Mayıs tarihleri arasında alacak.
Adaylar, başvurularını (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinden online olarak yapmalıdır; şahsen ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 139 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
- Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan asıl ve yedeklerin listesi (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
- KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan pozisyonlardan hemşire pozisyonu için asıl sayı kadar yedek diğer pozisyonlar için 2 katı kadar yedek belirlenecektir.
- Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.
- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihine göre yaşça büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.