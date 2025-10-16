Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.494,65 %0,29
        DOLAR 41,8549 %0,03
        EURO 48,8398 %0,14
        GRAM ALTIN 5.709,86 %0,86
        FAİZ 40,73 %0,07
        GÜMÜŞ GRAM 71,51 %0,09
        BITCOIN 111.117,00 %-0,05
        GBP/TRY 56,2064 %0,18
        EUR/USD 1,1648 %0,01
        BRENT 62,39 %0,78
        ÇEYREK ALTIN 9.335,60 %0,86
        Haberler Ekonomi Emlak Ankara Üniversitesi ile arsaVev arasında iş birliği protokolü imzalandı - Emlak Haberleri

        Ankara Üniversitesi ile arsaVev arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü ile arsaVev arasında 'Sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmayı ve yatırım bilincini artırmayı hedefleyen' iş birliği protokolü imzalandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.10.2025 - 14:43 Güncelleme: 16.10.2025 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara Üniversitesi ile arsaVev arasında iş birliği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara Üniversitesi ile arsaVev arasındaki araştırma, geliştirme, uygulama, danışmanlık hizmetleri ve eğitim iş birliğini geliştirmek için imzalanan protokol Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nde yer alan Yönetim Kurulu salonunda Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu ve arsaVev Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sema Öztürk’ün katılımıyla gerçekleşti. İş birliği protokolüne ayrıca arsaVev Genel Müdürü Cem Ergüven, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Demir, Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Tanrıvermiş ve Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tombul ile online olarak; Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş katıldı.

        REKLAM

        Gerçekleştirilen iş birliğiyle arsaVev tarafından kurulan arsaVev Akademi bünyesindeki eğitim içerikleri, Ankara Üniversitesi'nin ilgili akademik bölümü tarafından hazırlanacak ve sertifikalanacak. arsaVev, Ankara Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek sektörel tecrübelerini doğrudan gençlerle paylaşacak. Eğitimlerde, arsa yatırımı, değerleme, imar süreçleri, yatırım risk analizi ve gayrimenkul hukuku gibi konular ele alınacak.

        Protokolün imzalanmasının ardından konuşan Sema Öztürk, “arsaVev olarak projelere önem verdiğimiz kadar çalışanlarımızın eğitimlerine de çok önem veriyoruz. Bu nedenle kendi bünyemizde bir akademi kurduk. arsaVev Akademi Ankara Üniversitesi iş birliği ile daha da güçleniyor. Satış ofislerimizde ve genel müdürlüğümüzde görev yapan tüm satış kadrolarımızın ve gayrimenkulle alakalı her birimin bu eğitimlerden faydalanmasını sağlayacağız. Ayrıca arsaVev olarak gayrimenkul sektöründe Ankara Üniversitesi'nin yetiştirdiği öğrencilerin geleceğini sağlar konumda olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

        Türkiye genelinde 16 tane satış ofisleri olduğunu dile getiren Öztürk, “Şu anda Berlin'de 1-2 ay sonra açmayı planladığımız bir şube var. Avrupa ve uluslararası bölgelere de ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm satış ofislerimizde; satış müdürleri, satış yöneticileri ve yatırım uzmanlarından oluşan yaklaşık 5'er 6'şar kişilik ekiplerimiz var. Ankara Üniversitesi'nden stajyer olarak kadromuza katılanları da yönetici konumuna kadar getirecek bir oluşum içerisindeyiz. Ankara Üniversitesi gerçekten gayrimenkul alanında kendini çok geliştirmiş, bu konuda rektör ve rektör yardımcıları gerçekten özveriyle çalışıyorlar. Biz de alanımızın ve vizyonumuzun örtüştüğü bir kurum olduğu için Ankara Üniversitesi'ni tercih ettik” dedi.

        Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, “Üniversitelerin en önemli görevlerinden biri, üretilen bilginin topluma ve ekonomiye katkı sağlayacak şekilde paylaşılmasıdır. arsaVev ile imzaladığımız bu protokol, akademik bilgi ile saha deneyiminin birleştiği örnek bir model oluşturuyor. Bu iş birliği sayesinde öğrencilerimiz yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama alanında da güçlü bir donanıma sahip olacak. Ankara Üniversitesi olarak sektörel gelişimi destekleyen, sürdürülebilir ve yenilikçi projelerin her zaman yanında olmaktan memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

        İş birliği kapsamında, arsaVev Akademi çatısı altındaki eğitim içerikleri Ankara Üniversitesi’nin Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü tarafından hazırlanacak ve sertifikalanacak. Programlar, uluslararası gayrimenkul trendlerini Türkiye’ye taşıyarak, öğrencilere ve genç profesyonellere hem akademik hem de pratik birikim kazandırmayı hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...
        Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?