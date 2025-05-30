Ankara Valiliği'nden 'hobi bahçeleri' açıklaması

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaygınlaşmaya başlayan ve kamuoyunda 'hobi bahçeleri' olarak bilinen izinsiz yapılaşmaların önlenmesi ve 5403 ile 3194 sayılı kanunlara aykırı uygulamalara karşı etkin tedbirlerin alınması amacıyla; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, 25 ilçe kaymakamı ve ilçe belediye başkanları ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilgili diğer birimlerin katılımıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildiğini bildirdi.

İZİNSİZ YAPILAŞMA

Toplantıda, tarım arazilerinin korunması, izinsiz yapılaşmanın engellenmesi ve ilgili kurumların görev ve yetki sınırlarının netleştirilmesi konularının ayrıntılı biçimde ele alındığı kaydedilerek, "Toplantıda, tarım arazilerinin 'taksimi mümkün olmayan fiili hisselendirme yoluyla' satışı ve bu alanlarda inşa edilen kaçak yapıların önlenmesine yönelik olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından halen sürdürülen denetimlerde, mülkiyeti özel hukuk tüzel kişilerine ait toplam 19 bin dekar büyüklüğündeki 2 bin 240 taşınmaz üzerinde, 840 kooperatif tarafından izinsiz yapılaşmalar gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde gerekli idari ve adli işlemler başlatılmış ve ilgili mevzuat gereği cezai yaptırımlar uygulanmıştır" denildi.