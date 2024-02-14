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        Haberler Gündem Güncel Ankara Valisi Vasip Şahin, avukatlık stajını tamamladı ve ruhsatını aldı - Güncel haberler

        Ankara Valisi Şahin, avukatlık ruhsatnamesini aldı

        Ankara Valisi Vasip Şahin, avukatlık stajını tamamladı. Şahin'e Ankara 2 No'lu Barosunca avukatlık ruhsatnamesi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 14:52 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:13
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        Ankara Valisi Şahin, avukatlık ruhsatını aldı
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        Ankara 2 No'lu Barosunca avukatlık stajını tamamlayan Ankara Valisi Vasip Şahin'e avukatlık ruhsatnamesi verildi.

        AA'da yer alan habere göre baronun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şahin'in stajını başarıyla tamamlayarak, avukatlık ruhsatını almaya hak kazandığı belirtildi.

        Vali Şahin'in Ankara 2 No'lu Barosu'nun Hamamönü binasında düzenlenen törenle Baro Yönetimi Kurulu huzurunda meslek yemini ettiği bildirilen açıklamada, Baro Başkanı Avukat Sabri Hafif'ten avukatlık ruhsatnamesini alan Şahin'e cübbesini avukat Fatih Ünal'ın giydirdiği kaydedildi.

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        #haberler
        #Vasip Şahin

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