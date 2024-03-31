Ankara Beypazarı Belediyesi hangi partide? Ankara Beypazarı Belediye başkanı kimdir? Ankara Beypazarı Belediye başkan adayları Ankara Beypazarı Belediyesi hangi partide? Ankara Beypazarı Belediye Başkanı kimdir? Ankara Beypazarı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Beypazarı Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Beypazarı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Beypazarı yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:42 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:42 facebook

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