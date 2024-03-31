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        Haberler Gündem Ankara Elmadağ Belediyesi hangi partide? Ankara Elmadağ Belediye başkanı kimdir? Ankara Elmadağ Belediye başkan adayları

        Ankara Elmadağ Belediyesi hangi partide? Ankara Elmadağ Belediye başkanı kimdir? Ankara Elmadağ Belediye başkan adayları

        Ankara Elmadağ Belediyesi hangi partide? Ankara Elmadağ Belediye Başkanı kimdir? Ankara Elmadağ Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Elmadağ Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Elmadağ Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Elmadağ yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 16:52 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:52
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        Ankara Elmadağ Belediyesi hangi partide? Ankara Elmadağ Belediye başkanı kimdir? Ankara Elmadağ Belediye başkan adayları
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        Ankara Elmadağ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Elmadağ Belediye Başkanlığını 15015 alınan oy ve %51.87 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Adem Barış Aşkın kazanmıştır.

        Elmadağ Belediye Başkanlığı Oy Oranları

        Cumhuriyet Halk Partisi %51.87

        Adalet ve Kalkınma Partisi %45.97

        Saadet Partisi %1.67

        Bağımsız %0.62

        Bağımsız Türkiye Partisi %0.20

        Vatan Partisi %0.16

        Demokratik Sol Parti %0.13

        Ankara Elmadağ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        EYYÜP TEKİNER - AK Parti Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı ADEM BARIŞ AŞKIN - CHP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı ESRA MURAT - MEMLEKET Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı AYŞE ÜNALMIŞ - VATAN Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı DURSUN KESKİN - VATAN Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı NİHAT ÇETİN - MP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı YILDIRIM KAMAÇ - SP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı İRFAN DEĞİRMENCİ - TİP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı HAKAN SARIBIYIK - BTP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı AYHAN TAŞÇI - YTP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı METİN YILMAZ - BTP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı GÜLSEN BİRSU ŞUMNU - DSP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı RAŞİT SEYMEN - TKP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı İSMAİL YARDIMCI - HÜDAPAR Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı ŞUAYİP ÇINAR - DSP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı SEYFETTİN BOĞAZLİ - YENİDEN REFAH Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı EMİNE YURDUSEVER - YTP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı EMRE TURAN - DEVA Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ERDOĞAN - YENİDEN REFAH Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı ŞEREF TURAL - DP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı HELİN KAYA - TKP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı ÇETİN TAŞDEMİR - YENİDEN REFAH Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı METİN DOĞAN - MP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı CEM TAŞKIN - DP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı BAHRİ ALTINDAĞ - HÜDAPAR Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı MEVLÜT DEMİR - SP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı KERİM ALÇIKAYA - ZP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı SERKAN KÖSE - MİLLİYOL Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı ESMAÜL HÜSNA ASLAN - ZP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı MUHAMMED ALİ SUNGUR - DEVA Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı BURAK YILDIZ - AB Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı MURAT UYAR - BBP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı ERKİN AKBAY - DEM Parti Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı İBRAHİM KAYGISIZ - EMEP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı

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