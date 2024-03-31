Ankara Elmadağ Belediyesi hangi partide? Ankara Elmadağ Belediye başkanı kimdir? Ankara Elmadağ Belediye başkan adayları Ankara Elmadağ Belediyesi hangi partide? Ankara Elmadağ Belediye Başkanı kimdir? Ankara Elmadağ Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Elmadağ Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Elmadağ Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Elmadağ yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:52 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:52 facebook

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