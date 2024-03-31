Ankara Pursaklar Belediyesi hangi partide? Ankara Pursaklar Belediye başkanı kimdir? Ankara Pursaklar Belediye başkan adayları Ankara Pursaklar Belediyesi hangi partide? Ankara Pursaklar Belediye Başkanı kimdir? Ankara Pursaklar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Pursaklar Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Pursaklar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Pursaklar yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 17:11 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:11 facebook

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