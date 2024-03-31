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        Haberler Gündem Ankara Pursaklar Belediyesi hangi partide? Ankara Pursaklar Belediye başkanı kimdir? Ankara Pursaklar Belediye başkan adayları

        Ankara Pursaklar Belediyesi hangi partide? Ankara Pursaklar Belediye başkanı kimdir? Ankara Pursaklar Belediye başkan adayları

        Ankara Pursaklar Belediyesi hangi partide? Ankara Pursaklar Belediye Başkanı kimdir? Ankara Pursaklar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Pursaklar Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Pursaklar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Pursaklar yerel seçim sonuçları..

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        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 17:11 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:11
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        Ankara Pursaklar Belediyesi hangi partide? Ankara Pursaklar Belediye başkanı kimdir? Ankara Pursaklar Belediye başkan adayları
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        Ankara Pursaklar BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Pursaklar Belediye Başkanlığını 58567 alınan oy ve %72.05 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Ayhan Yılmaz kazanmıştır.

        Pursaklar Belediye Başkanlığı Oy Oranları

        Adalet ve Kalkınma Partisi %72.05

        İYİ Parti %18.56

        Büyük Birlik Partisi %5.12

        Saadet Partisi %1.61

        Bağımsız %1.39

        Bağımsız Aday %0.60

        Demokratik Sol Parti %0.43

        Bağımsız Türkiye Partisi %0.37

        Demokrat Parti %0.35

        Vatan Partisi %0.13

        Ankara Pursaklar BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        ERTUĞRUL ÇETİN - AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı HALİL TUNÇAY - CHP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı ZEKERİYA ERSARI - İYİ Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı MURAT ASLANDOĞDU - MEMLEKET Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı MEHMET ZEKİ AYGÜL - VATAN Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı ÇAĞLAYAN ONARAN - BĞMSZ Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı SEYİTMEHMET KARAGÜLLE - SP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı MUSTAFA İPEK - ZP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı ŞEFİK ARDA ÇİFTÇİ - DEVA Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı BARAN YALÇINKAYA - DEM Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı DOĞAÇ BORAN - TKP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı KORHAN ÖZKIVANÇ - DEM Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı TARKAN DENİZKAYA - DSP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı KURTULUŞ KORKMAZ - ANAP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı NURAN ATAK - DSP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı ARİFE GÖKSEL - BTP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı MERAL ÇELİK - YTP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı MAHİ ÖZNUR BİLEN - TİP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı BAYRAM BAŞ - YENİDEN REFAH Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı MÜCAHİD İLGÜN - BTP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı ŞERİVAN BAKİ - TKP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı KEMAL VAROL - YENİDEN REFAH Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı EDİBALİ ERDEM - MP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı SERKAN SEZER - DP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı HAMDULLAH BAYRAM - HÜDAPAR Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı HASAN DİNÇER - ANAP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı ŞULE EROĞLU - HKP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı ŞABAN TEKİN - MİLLİYOL Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı ŞERAFETTİN COŞAR - ZP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı BÜLENT KOCA - DEVA Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı KEZBAN YAVUZ - ZP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı HİLMİ AYDOĞDU - SP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı TUNCAY ÇELİK - AP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı ÖZLEM BOYRAZ ÖZEL - EMEP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı

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