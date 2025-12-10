Ankara'da 11 saat su kesintisi yaşanacak! ASKİ duyurdu! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta?
ASKİ tarafından Ankara'nın belli ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Polatlı, Çubuk, Gölbaşı, Etimesgut gibi pek çok ilçe de su kesintisi yaşanacak. İçme suyu dağıtım şebeke hattında, oluşan arızadan dolayı birçok ilçede su kesintilerinin yaşanacağını açıklandı. Peki, 10 Aralık 2025 Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?
Giriş: 10.12.2025 - 13:08 Güncelleme: 10.12.2025 - 13:08
Ankara’da 11 saat su kesintisi yaşanacak. Gölbaşı, Etimesgut, Polatlı gibi ilçelerde bugün belirli saatlere kadar su kesintilerinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İşte, Ankara su kesintisi programı
İşte 10 Aralık 2025 tarihli ASKİ su kesintisi programı;
