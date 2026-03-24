        Ankara'da sahte ilanla tuzak: 23 şüpheliye gözaltı kararı

        Ankara’da sahte ilanla tuzak: 23 şüpheliye gözaltı kararı

        İnternet üzerinden cinsel birliktelik amacıyla ilan veren şüpheli kadınlarla irtibata geçen erkeklerin, buluşma sırasında silah tehdidiyle darp edilerek para ve değerli eşyalarının gasp edilmesine ilişkin 23 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 13:15 Güncelleme:
        Sahte ilanla tuzak: 23 gözaltı

        İnternet üzerinden cinsel birliktelik amacıyla ilan veren şüpheli kadınlarla irtibata geçen erkeklerin, buluşma sırasında silah tehdidiyle darbedilerek para ve değerli eşyalarının gasp edilmesine ilişkin 23 şüpheli gözaltına alındı.

        YAĞMA VE DOLANDIRICILIK SUÇLARI TESPİT EDİLDİ

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelilerin mağdurlarla buluşma anında kadınların ikametinin kapısını açarak birlikte hareket ettikleri kişilerle silah gösterdikleri, mağdurları darp ederek para ve değerli eşyalarını zorla aldıkları, bu suretle örgütlü şekilde "yağma" suçunu işledikleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca hileli davranışlarla cinsel birliktelik yaşanacağı izlenimi vererek mağdurlardan para alıp "dolandırıcılık" suçunu da işledikleri tespit edildi.

        23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Soruşturma kapsamında yapılan teknik takip ve dinleme çalışmaları neticesinde 20 olayda 23 şüpheli şahıs belirlendi. Şüpheliler hakkında 24 Mart 2026 tarihinde gözaltı kararı verildi.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdüğü öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un Lüleburgaz kaçamağı

        Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte hafta sonunu Lüleburgaz'daki çiftlik evlerinde doğayla iç içe geçirdi

        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Beşiktaş’ın Asllani planı
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Suçlu bulundu
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
