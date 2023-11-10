Ankaragücü: 0 - Antalyaspor: 4 MAÇ SONUCU
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4 - 0 mağlup etti. Bu skorla Antalya ekibi ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor'u konuk etti.
Antalya ekibi, Ankara deplasmanında Ankaragücü'nü 4 -0 galip ayrıldı.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetti.
Antalyaspor'un gollerini 8'de S. Larsson, 29'da S. Jehezkel, 70'de A. Buksa ve 85'de B. Assombalonga kaydetti.
Jehezkel bu gol ile son iki maçta üçüncü golünü kaydetti.
Bu skorla Antalyapspor puanını 18'e çıkarırken Ankaragücü 13 puanda kaldı.