Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Başkent derbisinde Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. İlk 45 dakikası golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin ikinci 45 dakikası ise nefesleri kesti. Ankaragücü 66. dakikada Emre Güral'ın frikikten attığı harika golle 1-0 öne geçti. 70. dakikada Arda Kızıldağ'ın kendi kalesine attığı gol sonrası skor 2-0'a geldi. Gençlerbirliği 75. dakikada Stancu'nun golüyle farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda her iki takım da girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve maç Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından Ankaragücü 36 puana yükselirken, Gençlerbirliği 31 puanda kaldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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