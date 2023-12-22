Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Ankaragücü Faruk Koca için Tahkim Kurulu'na başvurdu! - MKE Ankaragücü Haberleri

        Ankaragücü Faruk Koca için Tahkim Kurulu'na başvurdu!

        MKE Ankaragücü Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) sürekli hak mahrumiyeti cezası verdiği eski başkanları Faruk Koca için TFF Tahkim Kuruluna yaptığı başvuruda, Amed Sportif Faaliyetler oyuncusuna verilen cezanın indirilmesini örnek gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 16:18 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        A.Gücü, Koca için Tahkim'e başvurdu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra yaşanan olaylardan sonra PFDK tarafından 5 yıl hak mahrumiyeti, üç yılı aşan ceza bakımından da sürekli hak mahrumiyeti cezası alan Faruk Koca için MKE Ankaragücü Kulübünün Tahkim Kuruluna yaptığı itirazın detayları belli oldu.

        Sarı-lacivertli kulüp, Faruk Koca'ya verilen cezanın yanı sıra 5 maç seyircisiz oynama cezası ile yöneticilere uygulanan çeşitli cezalara da itiraz etti.

        MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, AA'ya yaptığı açıklamada, Faruk Koca'ya verilen cezanın ağır olduğunu ve daha önceki örneklerle Tahkim Kuruluna başvurduklarını belirtti.

        REKLAM

        Hüseyin Aytekin, bu örneklerden birinin 2 Mart 2019'da Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor oynanan TFF 2. Lig maçında, Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusunun sahaya jiletle girerek rakip takım futbolcularına saldırısı olduğunu söyledi. Aytekin, futbolcunun bu olaydan sonra PFDK tarafından 4 yıl men cezası aldığını, cezanın 3 yılı geçtiği için de oyuncunun sürekli hak mahrumiyetine çarptırıldığını hatırlattı.

        AMED'İ ÖRNEK GÖSTERDİLER

        Yapılan itirazlardan sonra Amed Sportif Faaliyetler oyuncusunun cezasının Tahkim Kurulunun 20 maç men cezasına çevrildiğini hatırlatan Aytekin, şunları kaydetti:

        "Tahkim Kuruluna dün PFDK'nin kararına ilişkin itirazlarımızı gerçekleştirdik. Kulüp olarak cezaların çok ağır olduğunun kanaatindeyiz. Buna ilişkin kulüp avukatlarımız itiraz dilekçemizi kurula sundular. Sürekli hak mahrumiyeti, yakın tarihte örneği olan bir ceza değil. Sadece Amed Sportif Faaliyetler ile Sakaryaspor arasında 02 Mart 2019'da oynanan TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında Amed Sportif Faaliyetler Kulübü sporcusunun 4 rakip takım futbolcusunu jiletle yaralaması sebebiyle PFDK tarafından sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına karar verilmiş. Futbolcunun, Tahkim Kurulu nezdinde yapmış olduğu itiraz başvurusu neticesinde, Tahkim Kurulunca PFDK tarafından verilmiş olan sürekli hak mahrumiyeti cezası 20 resmi müsabakadan men ve 25 bin lira para cezası olarak düzeltilmiş."

        Tahkim Kurulunun geçmiş cezalarını örnek gösterdiklerini vurgulayan Aytekin, "TFF tarafından geçmişte, Başkanımız Faruk Koca'nın eyleminden çok daha ağır bir durumda bile 20 müsabakadan men cezası verdiği düşünüldüğünde Tahkim Kurulunun Başkanımız Faruk Koca hakkında verilen cezayı düşürmesi ve daha hafif bir ceza vermesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Turistleri darp edip yağmalayan çeteye operasyon!
        Turistleri darp edip yağmalayan çeteye operasyon!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        Biz kazanmıyoruz devlet kazanıyor
        Biz kazanmıyoruz devlet kazanıyor
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!