Lider Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY: 0-0

İlk yarı oynanıyor...

STAT: Eryaman Stadı

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Ante, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri, Alper, Geraldo, Lobjanidze, Borven

YEDEKLER: Ricardo, Erdi, Pinto, Assane, Orkan, Emre, Pazdan, Lukasik, Voca, Badji

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

GALATASARAY: Muslera, Yedin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Gedson, Etebo, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Mostafa

YEDEKLER: Okan, Taylan, Babel, Falcao, Belhanda, Linnes, Kerem, Emre Akbaba, Luyindama, Feghouli

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 26 maç oynayan Galatasaray, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 57 puanla lider durumda bulunuyor.

MKE Ankaragücü ise ligde çıktığı 25 maçın 5'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 15'ini ise kaybetti. Başkent ekibi, 20 puanla 27. haftayı son sırada tamamladı.

ÜÇ OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda, Christian Luyindama ve Taylan Antalyalı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

LİGDE SON 8 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 maçta da üçer puan elde etti. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yendi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 18 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 52 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 19 gol gördü. Galatasaray, ayrıca 13 maçla ligde kalesini en fazla gole kapatan takım olarak öne çıkıyor.

MOSTAFA MOHAMMED 5 MAÇTA 5 GOL ATTI

Galatasaray'ın devre arasında kadrosunda dahil ettiği Mısırlı santrfor Mostafa Mohammed, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 5 kez ağları havalandırdı. Golcü futbolcu, ligde Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında birer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında da 2 kez ağları havalandırdı. Mostafa Mohammed, ligde sadece Aytemiz Alanyaspor ile oynadıkları müsabakada gol atamadı.

MUSLERA İLE PUAN KAYBI YOK

Galatasaray, Süper Lig'de tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın bu sezon forma giydiği 8 maçta da puan kaybetmedi. Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran'da oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında ayağı kırılan Uruguaylı kaleci, bu sezonun 20. haftasında 20 Ocak'ta Yukatel Denizlispor ile yapılan karşılaşmayla sahalara döndü. Etkili performansıyla takımının son dönemdeki galibiyetlerinde önemli rol oynayan Muslera, görev aldığı 8 maçın 5'inde kalesini gole kapatırken, diğer 3 müsabakada ise sadece birer gol yedi.

100. RANDEVU

Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 62-18 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın ligde attığı 205 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 85 golle karşılık verebildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 49 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 24-14 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 78, MKE Ankaragücü 50 gol attı.