Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor. Bordo-mavili takım kazanması halinde puanını 22'ye yükseltecek ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak.
ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR
STAT: Eryaman
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 17.30
YAYIN: beIN Sports 1
ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Yalçın, Pazdan, Pinto, Canteros, Sedat, Aydın, İlhan, Faty, Orgill
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan
TRABZONSPOR: Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Jose Sosa, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
Trabzonspor, Ankaragücü ile oynadığı son 12 maçın 11'inde yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi bu maçlardan 8 galibiyet ve 3 beraberlik çıkardı.
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