Geçmişte doktorların el yazısının neden bu kadar karmaşık ve anlaşılmaz olduğu uzun süre tartışılan bir konuydu. Ancak günümüzde elektronik reçete sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu sorun önemli ölçüde azaldı. Peki, zamanında doktor reçetelerini okumak neden zordu? Haberimizde bu durumun sebeplerini derledik. İşte, detaylar...