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        Haberler Yaşam Anlaşılması zor reçetelerin sırrı: İşte doktor yazısını okumanın neden zor olduğu!

        Anlaşılması zor reçetelerin sırrı: Doktor yazısının karmaşık olmasının arkasında yatan sebepler!

        Her doktor ziyaretinden sonra elinize verilen reçeteyi okumakta zorlanıyor musunuz? Bu sorun, sadece sizin başınıza gelen bir durum değil. Dünya genelinde birçok hasta, doktorların el yazısının anlaşılmaz olmasından şikayetçi. Ancak bu durumun altında yatan çeşitli nedenler var. İşte, o nedenler!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 18:00 Güncelleme: 20.06.2024 - 18:00
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        Geçmişte doktorların el yazısının neden bu kadar karmaşık ve anlaşılmaz olduğu uzun süre tartışılan bir konuydu. Ancak günümüzde elektronik reçete sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu sorun önemli ölçüde azaldı. Peki, zamanında doktor reçetelerini okumak neden zordu? Haberimizde bu durumun sebeplerini derledik. İşte, detaylar...

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        1. VAKİTLERİ YOK

        Doktorlar her gün kısıtlı süre içerisinde birçok hastaya bakıyor. Özellikle Türkiye'de doktorlar günde hemen hemen 100 adetten fazla reçete yazıyor. Bu yüzden hem reçete yazmak hem de hastalarla kısa sürede ilgilenmek zor olduğundan ilaç yazma aşamasını hızlı hallediyorlar, böylelikle yazıları okunaksız olabiliyor.

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        2. HIZLI NOT ALMAYA ALIŞIYORLAR

        Doktorlar, eğitim süreleri boyunca birçok bilgiyi not almak zorunda kalıyor. Bu süreçte, hocalarının söylediklerini kaçırmamak için hızlı not alma alışkanlığı geliştiriyorlar. Bu alışkanlık ise zamanla yazı stillerinin değişmesine ve okunmasının zorlaşmasına yol açıyor.

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        3. ÖZEL TIBBİ JARGON KULLANIYORLAR

        Doktorların reçetelerini okuyamamızın bir diğer nedeni de, tıbbi terimlerin ve ilaç isimlerinin genellikle karmaşık ve uzun olmasıdır. Bunun yanı sıra doktorlar, kısaltmalar ve özel tıbbi jargon kullanarak yazdıkları için, bu ifadeler hastalar için anlaşılması zor hale gelebilir.

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        Ayrıca bu terimlere aşina olan eczacılar reçeteleri okuyabildiği için, doktorlar da reçeteleri bu şekilde yazmaya devam ediyorlar.

        Kaynak: Pain Recovery, Doc Unlock

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