Anna Kournikova ile Enrique Iglesias'ın dördüncü çocuğu oldu

Bir dönemin en ünlü tenis yıldızlarından olan Anna Kournikova ile İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias'ın dördüncü çocuğu dünyaya geldi.

44 yaşındaki emekli Rus sporcu ile Grammy ödüllü 50 yaşındaki şarkıcı, bebek haberini ortak bir paylaşımla duyurdu. Çift; "Güneşim, 17.12.2025" başlığıyla paylaşılan gönderide bebeklerinin adını ve cinsiyetini açıklamadı.

2001'den bu yana yana birlikte olan Anna Kournikova ile Enrique Iglesias'ın 8 yaşında Lucy ile Nicholas adında ikizleri ve 5 yaşında Mary adında bir kızı var.

REKLAM

Anna Kournikova'nın hamile olduğu haberi ilk olarak yaz aylarında ortaya çıkmıştı. 2003'te profesyonel tenisi bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşayan Kournikova, en son ekim ayında ailesiyle birlikte çekilmiş bir Cadılar Bayramı fotoğrafı paylaşmıştı.

Anna Kournikova gibi Enrique Iglesias da profesyonel hayatını ev hayatına öncelik verecek şekilde değiştirdi. 2023'te son albümünü çıkardıktan sonra albüm yapmayı ve konser vermeyi bırakan Iglesias, aynı yıl müzik kataloğunu da satmıştı.

İspanyol şarkıcı hakkında People'a konuşan bir kaynak; "Hayranlarını seviyor ve turneye çıkmayı seviyor, ancak yaşlandıkça ve baba olduktan sonra, çocuklarını yalnız bırakmak onun için daha zor hale geldi. Hayranlarını asla terk etmeyecek, ancak baba olmak onun için çok önemli" demişti.