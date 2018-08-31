Annan Athletic - Clyde maçı heyecanı

İskoçya 2.Lig maçında Annan Athletic ile Clyde, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Annan Athletic 10 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Clyde 6 puanda ve 6. sırada. Annan Athletic son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Clyde, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 436. İddaa'da Annan Athletic kazanır 2.40, berabere biter 3.30, Clyde kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Annan Athletic son hafta oynanan Cowdenbeath maçında 0-2 kazandı.

Clyde ise Berwick karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Annan Athletic, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Annan Athletic, kendi sahasında 4 gol attı, 2 gol yedi.

Clyde, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Clyde 3 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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