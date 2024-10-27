Anne Hathaway Cadılar Bayramı kostümüyle tanınmaz halde

Her yıl ABD'de ve Avrupa ülkelerinde 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı için kostüm hazırlıkları yapılıyor. Çılgın ve korkutucu kostümler giyme akımına ünlü isimler de dahil oluyor. Anne Hathaway, bu yıl, erken Cadılar Bayramı kutlaması yapan ünlülerden oldu.

Anne Hathaway, oyunculuk ve şarkı söyleme yeteneklerine yaratıcı bir Cadılar Bayramı kostümü hazırlamayı da ekledi. 41 yaşındaki Hollywood yıldızı, kendini New York'taki Özgürlük Heykeli'nin korkunç bir versiyonuna dönüştürdü.

Anne Hathaway, korkutucu bir Özgürlük Heykeli'ne dönüşmek için platin sarısı peruk, beyaz yüz makyajı, göz çevresine siyah boya ve koyu kırmızı ruju birleştirdi.