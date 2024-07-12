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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne ile oğlu yangında can vermişti! Gizemli bir ölüm daha | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Anne ile oğlu yangında can vermişti! Gizemli bir ölüm daha!

        Konya'da, önceki gün tek katlı evde çıkan yangında 80 yaşındaki anne Ayşe ve 42 yaşındaki oğlu Enes Yıldırım'ın yaşamını yitirmesinin ardından, dün de psikolojik tedavi için Konya'ya gittiği sanılan, ancak gitmediği anlaşılınca jandarma ekiplerince aranan kızı 49 yaşındaki Kadriye Yıldırım, başka bir adresteki evlerinde ölü olarak bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 07:44 Güncelleme: 12.07.2024 - 07:44
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        Anne ile oğlu yangında can vermişti! Gizemli bir ölüm daha!
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        Konya'nın Kulu ilçesi Karacadağ Mahallesi'nde Yıldırım ailesinin oturduğu tek katlı müstakil evde önceki gün sabah saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler hızla yayılıp evi sardı.

        OĞUL EVDEN YARALI ÇIKARILDI

        Yangında hayatını kaybeden Enes Yıldırım, 42 yaşındaydı.
        Yangında hayatını kaybeden Enes Yıldırım, 42 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre alevleri fark eden mahallelinin ihbarıyla adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin bir kısmını söndüren ekipler, içeri girip Enes Yıldırım'ı yaralı halde çıkardı.

        ANNE EVDE OĞLU HASTANEDE ÖLDÜ

        Enes Yıldırım (42), ambulansla kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evde Ayşe Yıldırım'ın (80) ise cansız bedenine ulaşıldı.

        ANNE VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

        Yangın ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Anne ve oğlunun cenazesi de dün öğle namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

        AYNI EVDE KALAN KIZI BULUNAMAMIŞTI

        Yangının çıkış nedenini araştıran jandarma ekipleri, Ayşe Yıldırım'ın aynı evde kalan kızı Kadriye Yıldırım'ın (49), yangın sırasında evde olmadığını belirledi. Yıldırım ailesinin yakınları Kadriye Yıldırım'ın, psikolojik tedavi görmesi için ağabeyi tarafından Konya'ya bir hastaneye götürüldüğünü bildiklerini söyledi.

        ARAŞTIRMA DERİNLEŞTİRİLDİ

        Hastaneleri araştıran jandarma, Yıldırım ile ilgili bulguya rastlamadı. Araştırmasını derinleştiren jandarma, Yıldırım ailesine ait Kulu merkezdeki Camikebir Mahallesi 138011 Sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanda bir evlerinin olduğunu tespit etti.

        KIZI BAŞKA EVDE ÖLÜ BULUNDU

        Dün belirlenen adrese gidip, çilingir yardımıyla eve giren jandarma, Kadriye Yıldırım'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Kulu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        ÖLÜMLER ARASINDA BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR

        Jandarma, Yıldırım'ın nasıl öldüğünü ve ölümünün yangınla bağlantılı olup, olmadığını araştırıyor.

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