Kırşehir'in Kaman ilçesinde, oğlu tarafından para vermediği için öldürüldüğü ileri sürülen Fayike T.'nin (75) cesedi Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde bulundu. Alınan bilgiye bilgiye göre, Kaman ilçesine bağlı Hamit köyünde yaşayan Fayike T.'den haber alamayan yeğeni, iki gün önce Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu. Köyde inceleme yapan ekipler, kadının en son oğlu Mehmet T. ile bir araca binerek ayrıldığını tespit etti.

GPRS KAYITLARI İNCELENDİ, YOLDA DURDU

AA'da yer alan habere göre Ankara'da yaşayan Mehmet T.'nin buradan kiraladığı araçla köye geldiğini belirleyen ekipler, aracın ait olduğu şirkete ulaşarak, GPRS kayıtlarından aracın Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi istikametine gittiği ve bir süre bölgede durduğu bilgisine ulaştı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Karakeçili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle bölgede yapılan araştırmada, Fayike T.'nin cesedi Karakeçili-Kırıkkale kara yolu üzerindeki Çevlik mevkiinde toprağa gölümü vaziyette buldu. Jandarma ekibinin M.ehmet T. ile yaptığı görüşmede şüphelinin cinayeti itiraf ettiği ileri sürüldü. Mehmet T.'nin maddi durumu iyi olan annesinden para istediği, vermeyince babasının mezarını ziyaret bahanesiyle arabasına bindirerek köyden uzaklaştığı belirtildi. Yaşlı kadının cesedi, otopsi için Karakeçili İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.