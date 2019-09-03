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HaberlerFiskosAnne Marie minik hayranıyla karate yaptı - Instagram Magazin haberleri

Anne Marie minik hayranıyla karate yaptı

DHA

Bir etkinliğin son sahne performansını gerçekleştiren Anne Marie, konser öncesi minik hayranı Beren Karakaya ile karate yaptı. Marie, Beren'in kondisyonuna hayran kaldığını belirterek, "Ben de küçük yaştan beri karate yapıyorum. Kendi çocukluğuma döndüm ve çok keyif aldım" dedi

Anne Marie

DHA'nın haberine göre; bir etkinliğin son sahne performansını gerçekleştiren Anne Marie, konser öncesi minik hayranı Beren Karakaya ile karate yaptı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Anne Marie ve Beren, 'Empi' katasını birlikte senkronize olarak çizdi. Anne Marie, kayda alınan bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin izlediği videoya yorumlar da yapıldı.

Anne Marie, Beren'in kondisyonuna hayran kaldığını belirterek, "Ben de küçük yaştan beri karate yapıyorum. Kendi çocukluğuma döndüm ve çok keyif aldım" dedi.

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