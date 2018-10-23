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Annenin hastanedeki tedavisi sürüyor
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Anne vahşetinin sebebi ortaya çıktı

Adana'da 3 çocuğunun başlarını bıçakla kesip intihara kalkışan annenin tedavisi sürüyor. Genç kadının, "Ben intihar edecektim, benden sonra onlar da rezil olmasınlar diye çocukları kestim" dediği öğrenildi.

23.10.2018 - 09:25 | Güncelleme: İHA

Edinilen bilgiye göre olay, 21 Ekim’de merkez Yüreğir’e bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; Selma Cice (26) sabah eşi tarlaya gidince pencereleri kapatıp tüm kapıları da kilitleyerek çocukları evin koridorunda sırasıyla 6 yaşındaki oğlu Mahmut, 9 yaşındaki kızı Semanur ve 11 yaşındaki Mehmet Emin Cice’nin boğazını keserek kafalarını vücudundan ayırarak öldürdü.

İHA'nın haberine göre, çocuklarının cansız bedenine bakıp, aynı bıçakla bileklerini keserek intihara kalkışan Selma Cice, aşırı kan kaybedince bayılıp kaldı. Evdeki vahşet, tarladan dönen Cabbar Cice’nin, içeriden yanıt alamayınca mutfağın demir şebekesini çıkartıp pencereyi kırdıktan sonra mutfak kapısını da kırmasıyla ortaya çıktı. Komşularda eve gelerek babayı uzaklaştırıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Annenin yaşadığı tespit edilerek Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Çocukların cenazesi ise adli tıp kurumunda otopsi yapıldıktan sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Hayati tehlikeyi atlatmasına rağmen, yoğun bakımda gözetim altında tutulan Selma Cice'nin verdiği ilk ifadesinde, “Ben bu zamana kadar hiç yaşamadım. Çok rezil bir hayatım oldu. O gün de intihar edecektim, ancak çocuklarımın geride kalıp, benim gibi rezil olmasın diye onları kestim" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, annenin hastanedeki tedavisi de devam ediyor.

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YORUMLAR 15
  • Misafir 3 dakika önce
    Bu nedir ?
  • Misafir 3 dakika önce
    Allah seni kahretsin ya !
  • Misafir 4 dakika önce
    Adana ilinin psikoloji maalesef bozulmuş alınmayın ama acil genel tedavi merkezleri çoğalması gerek o bölgede hergün Adana dan haber duymak kötü
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