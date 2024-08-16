Anneanne-torunun kahreden ölümü!
Olay, Aksaray'da meydana geldi. Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan anneanne ile torununa servis aracı çarptı. İkisi de hayatını kaybetti. Olay yerine giden adam eşinin ve torununun can verdiğini öğrenince sinir krizi geçirdi.
Giriş: 16.08.2024 - 19:36 Güncelleme: 16.08.2024 - 19:36
Olay, Aksaray'da meydana geldi.
Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan anneanne ile torununa servis aracı çarptı.
İkisi de hayatını kaybetti.
Olay yerine giden adam eşinin ve torununun can verdiğini öğrenince sinir krizi geçirdi.
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