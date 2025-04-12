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        Haberler Bilgi Gündem Anneler Günü 2025 | Anneler Günü ne zaman, mayısın ilk haftası mı? Anneler Günü tarihi ile Anneler Günü nasıl ortaya çıktı?

        Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte?

        Anneler Günü için geri sayım devam ediyor. Nisan ayına girilmesiyle Anneler Günü tarihi, annesine hediye almak ve güzel mesajlar göndermek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Kökeni, 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan Anneler Günü ilk olarak 1908 yılında Anna Jarvis tarafından ABD'de kutlandı. Annelerin toplumdaki önemini vurgulayan Anneler Günü zamanla diğer ülkelere de yayılmıştır. İşte 2025 Anneler Günü tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 17:33 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:33
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        Anneler Günü için geri sayım başladı! Modern anlamda ilk kez 1908 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kutlanmaya başlanan bu özel gün, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar gününde tüm dünyada coşkuyla anılıyor. 2025 yılında da anneler; çiçeklerle, anlamlı hediyelerle ve özel sofralarla sevgiyle anılacak. İşte Anneler Günü 2025 tarihi ve bu özel güne dair detaylar...

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        2025 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

        Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 11 Mayıs 2025 Pazar gününe denk gelmektedir.

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        ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir. Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir. Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.

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        ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYE ÖNERİLERİ

        1) Buket Çicek,

        2) Kutu Çikolata, (özel çikolatalı, çiçek meyveler)

        3) Küçük Ev Aletleri,

        4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları,

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        5) Giyim Eşyası, Ayakkabı,

        6) Takılar, (Kolye, Küpe, Saat vb.)

        7) Fotoğraf Çerçevesi,

        8) Annelere Özel Ödül Plaketleri (Yılın Annesi vb.)

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