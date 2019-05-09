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Anneler Günü ne zaman 2019? En güzel Anneler günü hediye önerileri

Anneler Günü'ne sayılı günler kala "Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor" sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başladı. Annelerine güzel ve özel hediye almak isteyen çocuklar ve gençler anneler günü için hediye seçeneklerine de bakıyor. Peki 2019 Anneler günü kutlama tarihi ne zaman...

Anneler Günü

Dünyanın her yerinde yıl içerisinde farklı günlerde kutlanan Anneler Günü'nün Türkiye'de ne zaman kutlanacağı, annesini mutlu etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Norveç'te Şubat'ın ikinci Pazar gününde, Arap ülkelerinde 21 Mart ekinoksunda, Çin'de 21 Nisan'da kutlanan Anneler Günü, Türkiye'de ne zaman kutlanıyor? Anneler Günü ne zaman? 2019 Anneler günü hangi güne denk geliyor? İşte Anneler günü hediyeleri...

Anneler Günü Türkiye'de her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanıyor. Bu yılda 12 Mayıs Pazar 2019'da kutlanacak. Birbirinden değerli hediyeler alacak olan çocuklar annelerinin yüzünü güldürecek. Hediye alınmasa bile anneler hatırlandıkları için sevinecekler.

Her ülkede farklı tarihlerde kutlanılan Anneler Günü, Rusya'da Kasım'ın son günü, ABD'de Mayıs'ın ikinci pazar günü, Arjantin'de Ekim ayının üçüncü haftasında Çin'de ise 21 Nisan'da kutlanmaktadır.

ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Anneler Günü 12 Mayıs 2019 yani pazar gününe denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

ABD’li Anna Jarvis, çok sevdiği annesinin ölümü üzerine 1908’de tüm arkadaşlarını çağırarak bir anma günü düzenlendi. Bir çığ gibi yayılan kutlama 1914’te ABD Kongresi’nin onayıyla ülke çapında “Anneler Günü”ne dönüştü.

ABD’nin Philedelphia Eyaleti’nde 9 Mayıs 1966 günü Anna Jarvis’in annesi öldü. Annesini çok seven Anna Jarvis’in üzüntüsü aylarca sürdü. Hayatta kimsesi kalmayan Anna Jarvis yaşama küstü. Yemedi, içmedi bir ara ölmeyi bile düşündü. Jarvis’in bu durumunu yakından izleyen komşusu onunla arkadaş oldu.

Bir gün yaşlı komşusu söyleşi sırasında Jarvis’e “İnsanlar doğar, yaşar, ölür. Bu bir doğa kanunudur” dedi. Jarvis bu sözlerden çok etkilendi. Ancak bunu duymak Jarvis’in annesine olan sevgisini azaltmadı. Aradan geçen süre içinde ölüm sözcüğünün soğukluğu gitti, yerine anne sevgisinin sıcaklığı geldi.

Artık Jarvis annesini gözyaşları ile değil, severek anmaya başladı. Jarvis’in annesinin ölüm yıl dönümünde bütün arkadaşları eve geldi. O gün Jarvis arkadaşlarına, “Yılın bir gününü annelere ayıralım. O günü annelerimizle ilgili anılarla dolduralım. Böylece annelerimize olan sevgi borcumuzu ödeyelim” dedi.

ANNELER GÜNÜ HEDİYE TAVSİYELERİ

Doğaya düşkün olan anneler için bahçe malzemeleri.

En önemli aksesuarı saat olan anneler için yeni bir saat.

Tüm gün ayakta durmak zorunda olan anneler için terlik veya ayakkabı.

Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka…

Kendin yap çalışmalarına yönlendirmek için sevebileceği hobi malzemeleri.

Ev dekorasyonuna önem veren anneler için çerçeveler.

Nostalji seven anneler için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.

Tatlı seven dünya tatlısı anneler için güzel bir kek buketleri.

Sizin emeğinizi görmeye bayılan anneler için el yapımı boyanmış porselen tabak.

Çiçeklere düşkün anneler için bir demet ya da saksı çiçek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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