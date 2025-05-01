Anneler Günü için geri sayım devam ediyor. Mayıs ayına girilmesiyle Anneler Günü tarihi, annesine hediye almak ve güzel mesajlar göndermek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Kökeni, 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan Anneler Günü ilk olarak 1908 yılında Anna Jarvis tarafından ABD'de kutlandı. Annelerin toplumdaki önemini vurgulayan Anneler Günü zamanla diğer ülkelere de yayılmıştır. Peki Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü hangi tarihte, ayın kaçında?