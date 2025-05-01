Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü hangi tarihte, ayın kaçında?
Her yıl Mayıs ayında Anneler Günü kutlanıyor. Mayıs ayına girilmesiyle birlikte Anneler Günü tarihi araştırılmaya başlandı. 2025 yılında da anneler; çiçeklerle, anlamlı hediyelerle ve özel sofralarla sevgiyle anılacak. İşte Anneler Günü 2025 tarihi ve bu özel güne dair detaylar...
Anneler Günü için geri sayım devam ediyor. Mayıs ayına girilmesiyle Anneler Günü tarihi, annesine hediye almak ve güzel mesajlar göndermek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Kökeni, 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan Anneler Günü ilk olarak 1908 yılında Anna Jarvis tarafından ABD'de kutlandı. Annelerin toplumdaki önemini vurgulayan Anneler Günü zamanla diğer ülkelere de yayılmıştır. Peki Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü hangi tarihte, ayın kaçında?
2025 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 11 Mayıs 2025 Pazar gününe denk gelmektedir.
ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir. Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir. Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.