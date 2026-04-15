Anneler günü ne zaman? 2026 Anneler günü hangi güne denk geliyor?
Anneler Günü, 1914 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde resmiyet kazanarak kutlanmaya başlayan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesinde kabul gören özel günlerden biridir. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanan bu anlamlı gün, 2026'da hangi tarihe denk geliyor sorusunu da gündeme getiriyor. Peki, 2026 Anneler Günü ne zaman kutlanacak, tarihçesi nedir? İşte tüm detaylar...
2026 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Bu yıl Anneler Günü 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak.
ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ
Anneler Günü’nün tarihi, Antik Yunan’da Rhea ve Antik Roma’da Cybele adına düzenlenen törenlere kadar uzanır. Modern anlamda ise bu özel gün, ABD’de Anna Jarvis tarafından başlatılan girişimlerle şekillenmiştir. Jarvis’in, annesi Ann Reeves Jarvis anısına başlattığı bu hareket, 1914 yılında dönemin Başkanı Woodrow Wilson tarafından resmî gün ilan edilmesiyle yaygınlaşmıştır.
Günümüzde ise Türkiye dahil birçok ülkede Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü anneleri onurlandırmak amacıyla kutlanmaktadır.
ANNELER GÜNÜ TARİHİ NASIL BELİRLENİYOR?
Anneler Günü’nün her yıl farklı tarihlere denk gelmesinin nedeni, sabit bir gün yerine takvime göre belirlenen bir sisteme bağlı olmasıdır. Bu özel gün, uluslararası bir gelenek olarak Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır.