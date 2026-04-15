ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ

Anneler Günü’nün tarihi, Antik Yunan’da Rhea ve Antik Roma’da Cybele adına düzenlenen törenlere kadar uzanır. Modern anlamda ise bu özel gün, ABD’de Anna Jarvis tarafından başlatılan girişimlerle şekillenmiştir. Jarvis’in, annesi Ann Reeves Jarvis anısına başlattığı bu hareket, 1914 yılında dönemin Başkanı Woodrow Wilson tarafından resmî gün ilan edilmesiyle yaygınlaşmıştır.

Günümüzde ise Türkiye dahil birçok ülkede Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü anneleri onurlandırmak amacıyla kutlanmaktadır.