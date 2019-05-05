Anneler Günü, bu sene ne zamana denk geliyor? Dünyanın her yerinde yıl içerisinde farklı günlerde kutlanan Anneler Günü'nün Türkiye'de ne zaman kutlanacağı, annesini mutlu etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Norveç'te Şubat'ın ikinci Pazar gününde, Arap ülkelerinde 21 Mart ekinoksunda, Çin'de 21 Nisan'da kutlanan Anneler Günü, Türkiye'de ne zaman kutlanıyor? 2019 Anneler Gününe dair detaylar haberimizde.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü Türkiye'de her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanıyor. Bu yılda 12 Mayıs Pazar 2019'da kutlanacak. Birbirinden değerli hediyeler alacak olan çocuklar annelerinin yüzünü güldürecek. Hediye alınmasa bile anneler hatırlandıkları için sevinecekler.

Her ülkede farklı tarihlerde kutlanılan Anneler Günü, Rusya'da Kasım'ın son günü, ABD'de Mayıs'ın ikinci pazar günü, Arjantin'de Ekim ayının üçüncü haftasında Çin'de ise 21 Nisan'da kutlanmaktadır.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.